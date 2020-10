Analyse: Wat betekent het Honda-vertrek voor Red Bull en Verstappen?

Terwijl een hossende massa juicht en Charles Leclerc zich beklaagt, wijst Max Verstappen in het Oostenrijkse Spielberg naar het Honda-logo op zijn race-overall. De Nederlander weet inmiddels hoe het werkt met de trotste Japanners en ziet even later tranen van vreugde bij de Honda-kopstukken onder het podium. De eerste Honda-zege sinds diens F1-rentree in 2015 is een feit en zou een opmaat moeten zijn naar nog veel meer succes.

Waarom stopt Honda met het F1-project?

Dat laatste is tegengevallen, zo mogen we nu wel concluderen. In het 'overgangsjaar' 2019 volgden er nog twee triomfen, maar nadien kwam er zand in de motor. Of beter gezegd in de elektronica van de Honda-motor. Het jaar waarin beide partijen een gooi naar de wereldtitel wilden doen, kan qua WK-kansen als verloren worden beschouwd. Mede door drie motorische uitvalbeurten. Vanuit Sochi liet Verstappen nog wel aan Motorsport.com weten 'goede gesprekken te hebben gevoerd met Honda' en graag door te willen met het Japanse merk. Ruim een week later is juist dat ijdele hoop gebleken: Honda trekt na 2021 de stekker uit het F1-project en verlengt het aflopende contract niet. Een aardige klap voor Red Bull.

Alhoewel het formeel om de elektrificatie van straatauto's gaat - Honda moet alle middelen stoppen in het ontwikkelen van emissievrije motoren - spelen de coronacrisis, de huidige prestaties en het perspectief op grotere successen ontegenzeggelijk mee. In deze coronacrisis wordt ieder dubbeltje drie keer omgedraaid bij Honda en zijn alle F1-uitgaven nog meer dan voorheen onder een vergrootglas komen te liggen. Waar geef je het beschikbare geld aan uit in deze zware tijd? Op die vraag zijn verschillende antwoorden te formuleren en juist dat maakt dat de 'board of directors' bij Honda niet op één lijn zat en zit over de F1-toekomst van het merk. Verschillende inzichten dus, waarbij sommige leden de nadruk op tweewielers hebben gelegd. CEO Takahiro Hachigo heeft uiteindelijk zelf de knoop moeten doorhakken.

Het resultaat daarvan is nadelig voor Red Bull Racing en zusterteam AlphaTauri. De race-afdeling van het energiedrankenmerk had immers alles op Honda gezet. Veel keus had men ook niet. Na de vechtscheiding met Renault ging die deur met een dreun dicht, terwijl Mercedes en Ferrari geen motoren wilden leveren aan een directe concurrent. Dat zou het eigen fabrieksteam van beide merken schade berokkenen, al zijn er in het verleden wel vergaande gesprekken gevoerd met Mercedes - vooral met wijlen Niki Lauda.

De hamvraag luidt wat Red Bull na 2021 gaat doenals Honda daadwerkelijk afzwaait? Het eerste aspect is daarbij: gaat Red Bull door in F1? Marketingtechnisch heeft het merk van Dieter Mateschitz de koningsklasse niet meer nodig, maar Helmut Marko heeft al aangegeven dat Red Bull de Formule 1 trouw blijft met beide teams. Hij verwijst daarvoor naar het recent ondertekende Concorde Agreement met een looptijd van vijf jaren. Compleet waterdicht is dat overigens niet. Zo zit er een clausule in die deal, waardoor teams ieder jaar uit de sport kunnen stappen. Er is in theorie dus nog steeds een uitweg voor Red Bull en AlphaTauri.

Welke opties heeft Red Bull vanaf 2022? Renault op pole

Beide teams lijken die uitweg echter niet te gebruiken. Dat brengt ons bij het motorische verhaal. Want als beide teams blijven en niet met een trapauto aan de start verschijnen, wat zijn dan de opties? De gedroomde optie is natuurlijk een Mercedes-torretje erin. Dat hangt echter samen met de eigen F1-plannen van Mercedes. Als Daimler het F1-team op termijn over wil doen aan pakweg een partner als Ineos, dan is het niet zo'n punt meer om motoren te leveren aan Red Bull. Maar als Mercedes wel met een eigen fabrieksteam actief blijft, en daar lijkt het nu op, dan liggen nog exact dezelfde argumenten als enkele jaren geleden op tafel. Een 'Nein' voor Red Bull is dan zeer waarschijnlijk. Ferrari is evenmin een logische partner voor Red Bull. Al is het maar omdat de Italianen na de FIA-schikking over de zwakste motor van het veld beschikken en dat vanuit sportief oogpunt niet de voorkeur van Marko zal genieten.

De brengt ons bij de laatste van de huidige motorleveranciers en ook bij de meest waarschijnlijke optie: Renault. Na de vechtscheiding en het moddergooien in 2018 klinkt het wat vreemd om Renault als logische optie te noemen, maar dat is wel de realiteit van dit moment. Al komen beide partijen er niet samen uit, dan nog blijft Renault de aangewezen partner voor het Oostenrijkse energiedrankenmerk. In appendix 9 van de sportieve reglementen staat namelijk: "Als een team zonder motorleverancier zit, dan wordt dat team [door de FIA] ondergebracht bij de motorleverancier die op dat moment het kleinste aantal klantenteams heeft." En driemaal raden welk merk dat is? Juist, Renault. Na het vertrek van McLaren blijft er zelfs geen enkel klantenteam over voor Cyril Abiteboul.

Dat Red Bull met hangende pootjes terug moet naar Viry maakt de onderhandelingspositie van Renault zeer sterk. Niet alleen wat betreft de financiën, maar ook qua verdere voorwaarden. Zo heeft Abiteboul al meermaals aangegeven niet zozeer een kille klantenrelatie te willen (een motor in ruil voor geld) maar juist veel meer samenwerking op het gebied van de verdere auto en het delen van data. Red Bull heeft die boot altijd afgehouden, maar kan dat nog steeds met de verhoudingen van dit moment? Red Bull heeft immers niet veel te kiezen.

Tekst gaat verder onder een speciale aflevering van de podcast over het Honda-nieuws:

Dat geldt helemaal omdat er geen nieuwe toetreders klaarstaan. Er wordt gesproken over de Volkswagen Groep en ja, topman Herbert Diess heeft best interesse in F1, maar alleen als de koningsklasse overstapt op duurzame brandstoffen - de zogenaamde 'e fuels'. Dat gaat met het huidige motorreglement niet gebeuren en bovendien is men vanuit Volkswagen, Audi of Porsche niet klaar om in 2022 in te stappen. Dat is iets voor de lange termijn. De regie in eigen hand nemen met een eigen motorische afdeling en het runnen van Honda-motoren onder een andere naam, lijkt ook niet reëel. Red Bull heeft de kennis en kunde daarvoor niet in huis en dat volledige pakket halen wordt een duur grapje. Bovendien blijft dat een houtje-touwtje oplossing en heeft een team met titelambities juist volledige commitment nodig, hetgeen alleen met het inlijven van pakweg Andy Cowell zou kunnen. Al lijkt ook dat scenario nu onwaarschijnlijk.

Ontsnappingsclausules, Mercedes of geduld: wat kan Verstappen?

De opties voor Red Bull zijn dus beperkt, maar hoe zit dat voor Verstappen zelf? Op het eerste gezicht zou je zeggen 'hetzelfde', aangezien de Limburger in januari een doorlopend contract tot en met 2023 heeft ondertekend. Waarom hij zo vroeg en zo lang heeft bijgetekend zijn overigens wel valide vragen. Zeker nu. Meteen na de bekendmaking werd er nog gedacht 'Verstappen tekent niet voor een trapauto en zal heus wel toezeggingen vanuit Honda hebben'. Dat veronderstelde fundament is echter drijfzand gebleken. Honda geeft er alsnog de brui aan, waardoor Verstappen met de gebakken peren zit. Of toch niet? Het is immers een publiek geheim dat er clausules in het nieuwe contract zitten en Marko heeft al uit de doeken gedaan dat één daarvan te maken heeft met het leveren van een competitieve motor.

De vraag is echter of Verstappen daarvoor moet wachten op het konijn dat Red Bull nog uit de hoge hoed wil toveren of dat hij na deze aankondiging al vrij is om met andere partijen te praten. Als dat laatste zo is, zijn er weinig bestemmingen mogelijk. Zo zit Ferrari al gebeiteld op rijdersvlak en betekent zo'n transfer sowieso geen stap voorwaarts voor Verstappen. Ook niet als in 2022 de technische reglementen op de schop gaan. Motorisch verandert er namelijk niks en de onderliggende structuur in Maranello is ook nog steeds niet 'je van het'. Bij McLaren is dat wel zo, maar dat team is al voorzien van een behoorlijk rijdersduo. Het ook wel geopperde Aston Martin is en blijft een Mercedes-klantenteam waardoor je daar onherroeplijk achter de fabrieksformatie aan blijft hobbelen. Om voor de hoofdprijzen mee te doen, blijft er buiten de deur dus maar één bestemming over: Mercedes. Maar durven Toto Wolff en Daimler het aan met Hamilton en Verstappen, een explosieve combinatie? Bovendien wordt het eigen troetelkindje, George Russell, dan nog langer in de wachtkamer gezet. Bepaald geen abc'tje.

Waar Mercedes indien mogelijk het enige alternatief is, lijkt de huidige rijdersmarkt eerder een langer verblijf bij Red Bull in de hand te werken. Hoe lastig dat ook is voor Verstappen. Bij die formatie uit Milton Keynes wordt het geduld van de Nederlander namelijk al lang op de proef gesteld. En nu waarschijnlijk nog langer dan voorzien. Want alhoewel de technische omwenteling in 2022 kansen biedt, vergt een overstap op een nieuwe dan wel andere motorleverancier altijd aanpassing en dus tijd. En die tijd heeft men al zo vaak van Verstappen gevraagd. De negenvoudig Grand Prix-winnaar is individueel absoluut klaar voor een titelstrijd, maar moet langer dan hem lief is wachten op geschikt wapentuig. Met de combinatie Red Bull-Honda leek er voor de langere termijn eindelijk iets moois te worden opgebouwd, maar als dat kaartenhuis eind 2021 in elkaar zakt, begint hetzelfde liedje wellicht weer helemaal van voor af aan. In dat geval geldt meer dan ooit tevoren voor Verstappen: geduld is een schone zaak...

