Testupdate 10u: Trage start van tweede testweek

De teams zijn woensdag rustig begonnen aan de tweede week van de Formule 1-test. Alle tien de wagens kwamen weliswaar in het eerste uur in actie, maar lang niet iedereen kwam met een (snelle rondetijd). Alex Albon deed namens Red Bull niet meer dan een enkele installatieronde in het eerste uur, Lewis Hamilton was de meest productieve coureur en ook de snelste.

Opvallende zaken? Lewis Hamilton en Sebastian Vettel kwamen met een ongemarkeerde C2-compound in actie. Dit zijn de banden die Pirelli heeft ontwikkeld voor de race op Circuit Zandvoort. Bij Williams rouleerde men met voorvleugels, Nicholas Latifi was aardig onderweg in het eerste uur van de test. Hij reed geen volledige ronde, maar deed meerdere korte runs.

Tussenstand F1-test Barcelona dag 4 - 10.00 uur: