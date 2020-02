F1-teams mogen over het strand van Noordwijk naar Zandvoort

Drie teams verblijven begin mei met hun personeel in een hotel in de Zuid-Hollandse badplaats Noordwijk. Om zonder vertraging het circuit in Zandvoort te bereiken hadden zij een ontheffing aangevraagd om eventueel – als het druk is op de weg – over het Noordzeestrand naar hun bestemming te rijden. Dit leidde tot ophef omdat halverwege de route het natuurgebied Noordvoort ligt.

De zaak werd gisteravond in de Zandvoortse gemeenteraad besproken. Een motie van vier partijen om de route te verbieden haalde het niet. Er is nu besloten dat de teams in principe over het strand mogen rijden, mits alternatieve routes over de weg een belemmering vormen, zo zegt gemeentewoordvoerder Jessica Grootenboer tegen het AD: “Het blijft een terugvaloptie. Dus in principe gebeurt het vervoer over strand niet, tenzij het strikt noodzakelijk is. Denk hierbij aan enorme files of als helikoptervervoer niet mogelijk is. Het is namelijk wel belangrijk dat de F1-team op tijd komen.” De gemeente Noordwijk was eerder al akkoord gegaan met het voorstel van de teams.

Mocht het begin mei rond de Grand Prix van Nederland inderdaad te druk zijn op de weg en helikoptervervoer door bijvoorbeeld slecht weer niet mogelijk dan kan er dus over het strand worden gereden. Dat gebeurt dan wel onder strenge voorwaarden: zo mogen er maximaal tien elektrische auto’s door het natuurgebied rijden en dat moet dan gebeuren tijdens een beperkte tijdsperiode en slechts twee keer per dag. De teams die in Noordwijk verblijven zouden Red Bull, Alpha Tauri en Mercedes zijn.

De verbouwing van het circuit nadert zijn voltooiing