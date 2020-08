F1-teams met nieuwe low downforce-achtervleugels naar Spa

Het circuit van Spa-Francorchamps is dit weekend de gastheer van de zevende F1-race van het seizoen 2020. De snelle baan in de Ardennen is een van de low downforce circuits op de kalender. Enkel op Monza rijden de teams met nog minder neerwaartse druk. Veel teams komen daarom tijdens deze races in actie met een aangepast aerodynamisch pakket om de topsnelheid te verhogen. Spa heeft echter een bochtige middelste sector waar downforce vereist is, waardoor de coureurs compromissen moeten sluiten. Doorgaans is het aero-pakket voor Spa een aangepaste variant van Silverstone.

Haas zoekt echter de grenzen flink op met een zeer vlakke low downforce achtervleugel. Het bovenste element beschikt op een kwart en driekwart nog altijd over de traditionele V-vormige inkepingen maar het geheel is een stuk lager om een zeer vlakke vleugel te creëren. Ook de onderste horizontale plaat is opgehoogd om de hoeveelheid drag die gegenereerd wordt te minimaliseren. Haas lijkt de Gurney-flap op de achterrand wel te hebben behouden, om nog iets van de verloren downforce goed te maken voor de bochtige delen.

McLaren MCL35 vergelijking Spanje vs België Foto: Motorsport Images

McLaren heeft eveneens wat veranderingen doorgevoerd ten opzichte van de vleugel die in Spanje werd ingezet. De onderste horizontale hoofdplaat is vlakker en hoger afgesteld om de drag te verminderen. Ook de Gurney - de zwarte rand op het bovenste horizontale element - is een stuk minder groot. Tijdens de Britse GP reed McLaren met een heel andere configuratie van de achtervleugel, met opwaarts lopende zijkanten om drag te verminderen maar desondanks de meerderheid van de downforce te behouden.

Alfa Romeo Racing C39 achterkant detail Foto: Giorgio Piola

Die weg is Alfa Romeo nu ingeslagen voor de Belgische GP. Het team heeft gekozen voor een lepelvormige sectie in het midden. De bovenrand komt vrij aardig overeen met de gebruikelijke afstelling, inclusief de V-vorm in het midden. De onderrand loopt echter aanzienlijk omhoog om aan de zijkanten minder downforce te genereren. Dit is een compromis met het beste van twee werelden. Duidelijk is wel dat de twee klantenteams van Ferrari op geheel eigen wijze omgaan met het tekort aan topsnelheid van de krachtbron.

Met medewerking van tech-expert Jake Boxall Legge