Alleen coureurs ‘maken zich hard’ voor betere banden in F1

Na een dominante overwinning in Spanje riep Hamilton de bandenleverancier Pirelli op om voor 2022 een band te ontwikkelen waardoor het managen van het rubber niet meer nodig is. De Brit denkt dat fans hier niet op zitten te wachten. Voorafgaand aan de Belgische GP werd Hamilton gevraagd naar de mate van invloed die coureurs via de Grand Prix Drivers Association (GPDA) uit kunnen oefenen op Pirelli. De Brit heeft zich in het verleden ook regelmatig laten horen over de huidige banden, hij denkt dat het constante ‘oververhitten’ van de banden ervoor zorgt dat rijders niet constant kunnen pushen.

Hamilton zei: “Tijdens de bandenoorlog in het verleden waren de wagens een stuk lichter. Je had twee bedrijven die elkaar aan het opnaaien waren en tot de limiet gingen. Op dit moment is niemand Pirelli aan het pushen, behalve wij als we er iets van zeggen. We moeten wel voorzichtig zijn want we willen Pirelli ook niet beschamen. We hopen constructieve gesprekken te voeren. Als we naar de laatste ‘targetbrief’ kijken, het komt niet eens in de buurt… Er was geen input van de coureurs en het is een band waar we niet om gevraagd hebben. We proberen de oorzaak daarvoor te vinden en de GPDA is daarbij ook betrokken.”

Hamilton participeerde eerder in de gesprekken over het nieuwe Concorde-verdrag om te vechten voor meer inspraak van coureurs. “Het is een van de redenen waarom ik in Parijs was toen ze over het Concorde Agreement spraken. Ik wilde gewoon zeggen en helpen: ‘Betrek de coureurs erbij in dit proces, we werken niet tegen, we zijn onderdeel van de sport en we willen gewoon graag ons steentje bijdragen’. Ik denk dat ze daar echt open voor stonden, ik denk dat ze proberen om de banden beter te maken. Maar we naderen nu een nieuw jaar en we hebben nog steeds dezelfde banden als vorig jaar. Ik zou persoonlijk graag meer pitstops maken, deze eenstoppers zijn niet geweldig. De hypersoft was een van de beste banden die we wat betreft grip gehad hebben. Die grip willen we graag. We willen geen band die te heet wordt, we willen pushen en met de wagens smijten om te vechten met andere coureurs en inhaalacties uit te voeren. Nu kost het vaak meerdere ronden voordat we een dergelijke actie kunnen doen.”

GPDA-voorzitter Grosjean voegde toe dat coureurs hun collectieve frustraties over de banden eerder deze maand hebben neergelegd bij Pirelli. “Ik zag de uitspraken van Lewis en ik was blij dat hij het punt op de agenda heeft gezet en blijft pushen voor een beter product. We hebben gesproken met Pirelli, ik denk dat we in Spanje een Zoom-vergadering gehad hebben. We hebben gezegd dat we betere en veilige banden willen. We hebben in Silverstone een paar problemen gezien. We moeten afwachten, maar we willen graag een betere band.”

Met medewerking van Alex Kalinauckas