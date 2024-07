F1 past oplossing voor track limits ook op Silverstone toe

Een week geleden introduceerde de FIA smallere kerbstones en een smalle grindstrook naast deze kerbs om het overschrijden van de baanlimieten terug te dringen. Veel rijders waren enthousiast over deze oplossing. De Formule 1 heeft besloten om een afgeslankte variant ook dit weekend te gebruiken tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië. Op twee punten waar de track limits afgelopen jaren geregeld werden overschreden, zijn nu maatregelen getroffen. Het betreft de bochten Stowe en Copse. De aanpassingen zijn echter minder ingrijpend dan in Oostenrijk het geval was.

In Copse - de snelle rechterbocht die jarenlang de eerste bocht vormde - is er geen grind toegevoegd. De FIA heeft de witte lijn voor de track limits breder gemaakt en deels doorgetrokken op de kerbstone, zoals ook op de Red Bull Ring het geval was. Daarmee is de afstand tussen de buitenrand van de kerb en de witte lijn teruggebracht tot 1,5 meter. Aangezien F1-auto’s 2 meter breed zijn, is het voor coureurs eenvoudiger te zien en vooral te voelen wanneer ze de limiet naderen. Bovendien is de blauwe lijn toegevoegd om de rijders een nog beter referentiepunt te geven. Motorsport.com heeft vernomen dat er bewust geen grindbak toegevoegd is. De FIA is van mening dat het gripniveau tussen de baan en de uitloopstrook voldoende voelbaar is vanuit de F1-auto, dus dat er geen extra rand van grind noodzakelijk is.

In Stowe zijn de veranderingen anders. Die zijn naar verluidt in samenspraak met de MotoGP-rijders doorgevoerd. Zij racen volgende maand op Silverstone. De grindbak bij het uitkomen van Stowe is met zes tot acht meter naar voren gehaald. Ook hier is de witte lijn aangepast zoals in Copse. Er is nog steeds sprake van een significante geasfalteerde uitloopstrook tussen de kerbs en de grindbak.

Motorsport.com heeft tevens vernomen dat de FIA de komende tijd bij meer races aan de slag gaat met de witte lijnen, aangezien het niet overal mogelijk is om grindbakken te plaatsen.

