Magnussen weegt opties voor 2025 af, binnen en buiten F1

Het is nog zeer de vraag of Kevin Magnussen volgend jaar in de Formule 1 actief is. De Haas-coureur beschikt over een aflopend contract en de komst van Oliver Bearman als rijder voor 2025 maakt zijn toekomst nog onzekerder. Op de persdag voor de Grand Prix van Groot-Brittannië erkent de Deen dan ook dat hij opties buiten de koningsklasse van de autosport overweegt. "Er gebeurt op dit moment veel en je moet naar je opties kijken en alles overwegen. Ik zou zelf zeggen dat ik nu natuurlijk op Formule 1 ben gefocust, maar er zijn ook andere opties die interessant zijn", vertelt Magnussen.

Magnussen heeft al een keer een aantal jaar buiten de F1 gereden nadat hij binnen In die tijd vocht de coureur mee voor de winst en had hij het goed naar zijn zin. Toch wil hij graag op het hoogste niveau mee blijven doen. "Ik kan dat [afscheid nemen van F1] ook over twee jaar weer doen toch? Volgend jaar kan het ook bijvoorbeeld, maar nu overweeg ik alle opties en denk na over mijn toekomst", legt hij uit. "Maar dit is het hoogste niveau van de autosport. Wij hebben allemaal gedroomd om ooit op deze grid te staan. Wat iedereen ook zegt, het is de droom van elke coureur om F1-rijder te zijn. Als je de kans krijgt om hier te rijden, pak je die."

De opties in F1 worden met de dag minder, maar veel teams wachten af wat Carlos Sainz doet. De Spanjaard wordt aan nagenoeg alle nog vrije stoeltjes gelinkt, wat voor veel coureurs betekent dat hun toekomst nog lang niet zeker is. Magnussen ziet ook dat beslissingen van de renstallen uitgesteld worden tot het moment dat Sainz een knoop doorhakt. "Hij is degene die van de coureurs die nog geen stoeltje hebben de eerste keuze moet maken", aldus de man uit Roskilde. "Ik snap dat hij dat nu niet te midden van een triple-header wil doen. Het is gezien zijn positie niet makkelijk om nu de keuze te maken. Hij moet het nu aan anderen overlaten, want het is zo druk. Er komt een moment dat hij de keuze moet maken."