Hülkenberg over incident Verstappen-Norris: "Dit was racen"

In de slotfase van de Formule 1 Grand Prix van Oostenrijk ging het mis tussen Max Verstappen en Lando Norris. Laatstgenoemde haalde Verstappen buitenom in bij bocht 3, waarna de coureurs met elkaar in contact kwamen. Het leverde grote schade voor beide rijders op. Norris viel uit, Verstappen zakte naar P5 en kreeg tien seconden straf voor het voorval.

Als het aan Nico Hülkenberg ligt, had de penalty achterwege mogen blijven. "Dit was racen voor mij. Er was volgens mij bijna geen contact", vertelt de Duitser op de donderdag in Silverstone. "Het was echt het minste contact, volgens mij kon je niet minder met elkaar in aanraking komen. De tik was net hard genoeg om beide velgen kapot te laten gaan, maar normaal gesproken kom je hier mee weg. Voor mijn gevoel is het wat opgestookt en dramatischer gemaakt, want volgens mij was dit gewoon racen."

Hülkenberg heeft na de race de beelden van het moment meermaals teruggekeken en benadrukt dat het voor hem geen straf waard was. "Als ik heel eerlijk ben, heb ik het idee dat Max niet zo heel veel [fout] deed. We moeten een autobreedte vrijlaten en ik denk dat hij dat deed. Er was nog kerb vrij en er was geen muur, dus er was genoeg ruimte", legt de Haas-coureur uit. "Ik denk dat de stewards teveel ingegrepen hebben in de races van het vorige weekend. Dit is mijn persoonlijke mening, mijn eigen visie. Ik denk dus dat het racen was."

Onbegrip over eigen straf

Hülkenberg zegt het al: de stewards deelden in Spielberg veel straffen uit. De coureur kreeg een straf aan de broek vanwege een opportunistische inhaalactie in de sprintrace op Fernando Alonso. Hülkenberg is een week na de straf nog altijd niet eens met de beslissing van de stewards. "Ik ging na de race naar de stewards toe en wilde weten waarom ze de straf uitdeelden. Ik heb duidelijk gemaakt dat ik het er niet mee eens was", aldus de routinier. "Bocht 3 maakt dit soort acties mogelijk, zeker wanneer de banden ouder worden. Alles is daar op de limiet."

Video: Hét incident tussen Verstappen en Norris in Oostenrijk