VIDEO: F1-kwalificatie in Jeddah van start, strijd om pole spannend

Het gevecht om een gunstige kwalificatiepositie is begonnen in Jeddah. Alle Formule 1-coureurs doen hun uiterste best om een gunstige startpositie te bemachtigen en het belooft een strijd voor elke positie te worden.

In Q1 is het Max Verstappen die de lakens uitdeelt, alhoewel Lance Stroll in nog een snelle ronde gevaarlijk dichtbij kwam. Het scheelt net iets minder dan acht honderdsten. De uitvallers in Q1 zijn de beide Saubers en beide Alpines, en met hen valt ook Logan Sargeant af. Oliver Bearman valt juist met een knappe tijd en lijkt een kanshebber te zijn voor een plekje in Q3.