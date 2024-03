VIDEO: Max Verstappen sluit Q1 F1 Jeddah als snelste af

Max Verstappen is voor de Formule 1-kwalificatie in Jeddah al de topfavoriet en in Q1 staat direct al de snelste tijd achter zijn naam. De Nederlander moest er twee keer goed voor zitten, maar sloeg wel zijn slag. Lance Stroll zit op 79 duizendsten er gevaarlijk dichtbij, al heeft de Canadees daar nog eens een extra rondje aan vastgeplakt.

Oliver Bearman doet het in de Ferrari ook goed. De vervanger van Carlos Sainz is een kanshebber voor Q3 en dat belooft wat voor de race. Een goed begin is voor de 18-jarige het halve werk, zullen we maar zeggen.