Officieel: Mugello gastheer van de Formule 1 in 2020

De officiële Formule 1-kalender van 2020 bevatte tot nu toe acht races, maar vanuit de Formule 1-organisatie bestaat de wens om het aantal verder uit te breiden. Dit is vooral van belang om de tv-gelden van de rechtenhouders te vangen.

Nu is officieel bekend geworden dat de Grand Prix van Toscane in 2020 op de kalender staat, gehouden op het Autodromo Internazionale del Mugello. Het is voor het eerst dat de Formule 1 te gast is op het circuit. De race wordt op 13 september verreden en dat wordt de duizendste Grand Prix voor Ferrari in de Formule 1, de Scuderia is bovendien eigenaar van het circuit in de Toscaanse heuvels.

De tiende race van het seizoen wordt vervolgens gehouden op het Sochi Autodrom, waar op 27 september de Grand Prix van Rusland verreden wordt. Voor die race is de promotor begonnen met de kaartverkoop, het is naar verwachting de eerste race dat de Formule 1 weer fans kan verwelkomen.

"We zijn ontzettend blij dat Mugello en Sochi onderdeel uitmaken van de 2020-kalender, we willen onze partners bedanken voor de steun in de afgelopen weken. We hebben een geweldige start gehouden in Oostenrijk en we hebben vertrouwen in de plannen om meer races af te werken in 2020", zei CEO Chase Carey. "De Russische Grand Prix is een belangrijk moment tijdens ons seizoen, we kijken uit naar de terugkeer in Sochi. We zijn ook erg verheugd met de eerste race op het circuit van Mugello, een gelegenheid waar Ferrari haar duizendste Grand Prix zal rijden. De beide rijders zijn een geweldige boost voor de fans, in de komende weken hopen we meer races aan te kondigen."

Het blijft niet bij tien races in 2020, heeft de Formule 1 inmiddels aangegeven. In het persbericht schrijft men: "Het huidige aantal races staat op tien, in de komende weken wordt nog meer bekendgemaakt. Zoals eerder aangegeven verwachten we in 2020 een seizoen te houden met vijftien tot achttien races." Naar verwachting worden in de komende weken nog races in het Midden-Oosten toegevoegd. Bahrein en Abu Dhabi zouden in beeld zijn voor de afsluiting van het seizoen. Ook bestaat daar de mogelijkheid om meerdere weken achtereen te racen.