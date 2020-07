Honda verbaasd door vermogen Mercedes-krachtbronnen

De internationale autosportfederatie had met het oog op de coronapandemie de zomerstop in de Formule 1 naar voren gehaald en verlengd waardoor wekenlang niet gewerkt mocht worden in de F1-fabrieken. Ook de leveranciers van de krachtbronnen werden gedwongen tijdelijk de deuren te sluiten en er werd besloten om de doorontwikkeling van de krachtbronnen te bevriezen. Toen de shutdown eenmaal weer werd opgeheven stonden de teams en dus ook motorproducent Honda onder grote druk om geplande updates zo snel mogelijk af te hebben.

Afgelopen weekend bij de opening van het seizoen bleek dat Max Verstappen in de kwalificatie maar liefst een halve seconde langzamer was dan Mercedes-coureur Valtteri Bottas. In de race kampte de Nederlander net als zijn Red Bull-teamgenoot Alex Albon met elektronische problemen, hoewel Red Bull na de race te kennen gaf dat het een mechanisch probleem betrof en het niet aan de krachtbron zelf lag.

“Tijdens de shutdown hebben alle [vier] producenten van de krachtbronnen samen met de FIA afgesproken de fabrieken stil te leggen”, zegt Masashi Yamamoto, de chef van Honda’s F1-programma. “Dus ook wij hebben het werk in onze fabriek stopgezet en de ontwikkeling gestaakt. Dat betekent dat we ons schema wat hebben aangepast en een nieuw plan hebben gemaakt voor de herstart in juli.

Om de kosten te drukken heeft de FIA de teams en motorproducenten verboden om dit seizoen de motoren verder door te ontwikkelen. “Dat betekent dat de eerste specificatie die we in Oostenrijk hebben gebruikt tot aan het einde van het seizoen zullen moeten blijven gebruiken”, vervolgt Yamamoto. “We hadden gedurende het seizoen een aantal updates gepland dus we hebben dat plan moeten aanpassen en hebben geprobeerd alles samen te brengen voor de Oostenrijkse Grand Prix en dat was een flinke uitdaging.”

Volgens Yamamoto werkt de jongste Honda-krachtbron in Spielberg zoals verwacht, maar heeft rivaal Mercedes een onverwacht grote stap gemaakt. “In de trainingen zagen we wat we hadden verwacht, vooral in de long runs. Alles verliep dus naar wens, maar wat ons verbaasde was de progressie die Mercedes heeft geboekt, vooral in de kwalificatie. We zijn wat verrast door het gat met hen.”

“We zaten achter ze in de kwalificatie”, vervolgt Yamamoto. “Maar gezien de prestaties in de race denken we dat we in ieder geval op zondag competitief kunnen zijn. Dat was positief, maar we moeten er voor zorgen dat we niet tegen problemen aanlopen. Beide auto’s hadden elektronische problemen, dus we hebben alles grondig nagekeken. Het is duidelijk dat Max en Alex verschillende problemen hadden. We kunnen beide krachtbronnen dit weekend gebruiken en hebben na onderzoek maatregelen genomen. We hopen dat we daar de vruchten van kunnen plukken.”

Verder liet Yamamoto weten dat Honda natuurlijk blijft werken aan de betrouwbaarheid van de 2020-krachtbron, maar dat de focus in de fabriek inmiddels is verschoven naar de motor van volgens seizoen. “We blijven werken aan de betrouwbaarheid, maar omdat we niets mogen doen op het gebied van vermogen, richten we ons nu op de krachtbron van 2021.”

Met medewerking van Adam Cooper