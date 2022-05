F1 gaat in 2023 experimenteren met nieuw kwalificatieformat

De FIA is van plan om het aantal banden dat tijdens een Grand Prix-weekend gebruikt mag worden terug te schroeven. De F1-teams spraken afgelopen week hun steun uit voor een plan om tijdens twee raceweekends in 2023 elf in plaats van dertien sets banden te gebruiken. In een statement liet de internationale automobielfederatie daarover weten: “Dit doen we om de impact van de bandenselectie te evalueren, met de intentie om in de toekomst de banden op een duurzamere wijze te gebruiken.”

Naar nu blijkt, gaat dit experiment om met minder sets banden te rijden gepaard met een nieuwe opzet van de kwalificatie. Momenteel zijn alle coureurs volledig vrij om te kiezen welke band zij gebruiken tijdens de drie kwalificatiesegmenten. Tijdens het experiment in 2023 wordt de bandencompound voor elke sectie van tevoren bepaald. In de nieuwe reglementen van de FIA wordt bevestigd dat de coureurs in Q1 op de hardste band moeten rijden, in Q2 de medium moeten laten monteren en in Q3 met de zachtste compound in actie komen. Mocht een van de sessies op een natte baan verreden worden, dan is er een vrije bandenkeuze.

Aantal sets banden per F1-weekend

Naast het feit dat de bandenkeuze vastgelegd is, wordt ook het aantal sets banden per compound tijdens deze twee races veranderd. Momenteel krijgen de coureurs tijdens een reguliere Grand Prix de beschikking over dertien sets (inclusief de ‘extra’ zachte band voor de rijders in Q3): acht sets van de soft, drie sets van de medium en twee sets van de hardste compound. Voor de twee geselecteerde events in 2023 krijgen de coureurs viermaal de soft, viermaal de medium en driemaal de hard voorgeschoteld. Dit moet ervoor zorgen dat de coureurs gedurende het weekend meer verschillende bandensoorten gebruiken, wat erin moet resulteren dat er meer kilometers op verschillende banden gereden worden. Dat moet de verduurzaming ten goede komen.