FIA stemt tegen uitbreiding van F1-sprintraces

Het plan van F1-eigenaar Liberty Media om het aantal sprintraces op te hogen naar zes stuks, is dinsdag besproken tijdens een vergadering van de F1 Commission in Londen. Het plan kon op weinig weerstand rekenen van F1-teams en de F1-organisatie, maar uiteindelijk was het de FIA die het plan in zijn huidige vorm niet steunde en dus werd de benodigde meerderheid niet behaald. Er waren 28 van de 30 stemmen nodig om het plan door te laten gaan, slechts 25 werden gehaald. De teams en FOM zorgden elk voor tien stemmen, maar het voorstel kon op verzet rekenen van de internationale autosportbond. Volgens bronnen is FIA-president Mohammed Ben Sulayem alleen bereid door te gaan met het plan als er een financiële bijdrage wordt geleverd aan de autosportfederatie. Dit zorgde voor enige boosheid in de zaal. De FIA stemde er later mee in te onderzoeken welke gevolgen extra sprintraces hebben op diens personeel en daarna de kwestie opnieuw onder de loep te nemen.

De FIA deelde na afloop een verklaring: "De eerste van drie sprintraces tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna kon op veel enthousiasme rekenen van fans en belanghebbenden. De F1-teams en F1-organisatie zijn naar aanleiding hiervan voorstander van een uitbreiding in zijn huidige vorm naar zes sprintraces in 2023. De FIA steunt het principe van de uitbreiding, maar evalueert de impact van dit voorstel op de extra werkzaamheden op de baan en voor het personeel. De FIA zal deze feedback met de F1 Commission delen."

Motorreglementen, helmcamera's, bandensets en stijgende kosten

Tijdens de vergadering werd ook gesproken over de laatste stand van zaken met betrekking tot de nieuwe motorreglementen die vanaf 2026 ingaan. Vanaf 2026 verdwijnt onder meer de MGU-H en dit resulteert in minder vermogen. Men vreest dat het dalende vermogen impact heeft op de topsnelheid, helemaal nu de huidige generatie auto's zwaarder zijn dan voorheen, en hoopt dat de vermindering de auto's niet te traag maakt. De F1-teams zijn door de FIA gevraagd te onderzoeken hoe dit probleem kan worden aangepakt en wat er precies nodig is. Volgens de FIA gaat het erom het close racing en het vermogen te behouden en te verbeteren, de auto's kleiner en lichter te maken, het aantal standaard en duurzame onderdelen te vergroten en de innovatie op het gebied van veiligheid voort te zetten.

Verder heeft de F1 Commission zijn goedkeuring gegeven over de helmcamera's en worden deze vanaf 2023 verplicht. Tevens wordt het aantal bandensets per weekend verlaagd van dertien naar elf stuks. Tijdens de vergadering werd ook gesproken over de impact van de stijgende kosten en de inflatie. Er is afgesproken dat de financiële werkgroep van F1 gevraagd wordt om de zaak te bespreken en met een voorstel te komen dat de teams op zowel de korte als lange termijn kan helpen.

Welk circuit vervangt Rusland?

Daarnaast kwam ook de laatste stand van zaken met betrekking tot de F1-kalender van 2022 aan bod. Naar verluidt is er nog geen definitieve beslissing genomen over welk evenement de geannuleerde Grand Prix van Rusland gaat vervangen. Qatar staat bovenaan het lijstje, maar de bezorgdheid over de extreme temperaturen in die tijd van het jaar en de logistieke operatie in verband met het WK-voetbal, heeft de belangstelling voor dit circuit doen afnemen. Onlangs kon Motorsport.com melden dat er gesproken wordt over een double-header in Singapore.