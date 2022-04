Qatar favoriet, maar F1 kijkt ook naar double-header in Singapore

Na de Russische invasie in Oekraïne en het schrappen van de race in Sochi heeft de Formule 1 nog een vacante plek op de kalender, die idealiter uit 23 races bestaat. Aan interesse geen gebrek als we de F1-organisatie mogen geloven, al moet de toegevoegde race wel in een triple-header met Singapore en Japan passen. Het maakt een race in pakweg Portimao zeer onwaarschijnlijk en heeft Qatar op pole-position gezet. Een GP in het Midden-Oosten zou immers als schakel fungeren tussen het Europese seizoen en de daaropvolgende krachtmetingen in Azië.

Dat de Formule 1 vanaf 2023 sowieso al voor tien jaar naar Qatar gaat, maakt het scenario nog net iets waarschijnlijker. Dit jaar zou een race in november botsen met het WK voetbal, maar de datum van Rusland schikt wel. Al deze facetten maken Doha de favoriet om Sochi te vervangen, al hebben de gesprekken tussen de Formule 1 en de organisatie in Qatar nog niet geleid tot een akkoord.

Hierdoor heeft Motorsport.com vernomen dat er ook naar alternatieven wordt gekeken. Twee races in een tijdsbestek van twee weken in Singapore is één van de opties. Het plan is inmiddels besproken met de organisatoren in de stadstaat. In Singepore is sinds het uitbreken van de coranapandemie geen F1-race meer verreden, waardoor de editie van 2019 de meest recente is. Op 2 oktober keert de koningsklasse terug, al wordt dus gekeken naar de optie om een week eerder te komen. Beide races moeten dan op het Marina Bay Street Circuit worden verreden, waarbij de starttijden kunnen verschillen om de omstandigheden anders te laten zijn en de tweede race geen herhaling te maken.

De gesprekken met Singapore moeten vooral voor een plan B zorgen voor als een race in Qatar - nog altijd met stip op één - geen doorgang kan vinden. Als derde variant praat de Formule 1 met de promotor in Bahrein. Daar zou een race op het zogenaamde outer circuit, de buitenste omloop die ook al voor de Sakhir Grand Prix van 2020 is gebruikt, tot de mogelijkheden behoren.