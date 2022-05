Mercedes zit momenteel in de hoek waar de klappen vallen. Coureurs Lewis Hamilton en George Russell hebben achter het stuur van de W13 flink te kampen met porpoising. De prestaties vielen in de eerste vier races behoorlijk tegen, met als dieptepunt de dertiende plaats van Hamilton in de Grand Prix van Emilia-Romagna. De zevenvoudig F1-wereldkampioen werd in Imola zelfs op een ronde gezet door Max Verstappen. In het kampioenschap delen Ferrari en Red Bull momenteel de lakens uit. Russell staat vierde, Hamilton achtste. Beiden stonden tot nu toe slechts een keer op het podium, als derde.

Uiteraard wil Mercedes de situatie snel veranderen. Hiervoor zijn goede arbeidskrachten noodzakelijk, weet teambaas Toto Wolff. De afgelopen jaren verloor Mercedes Andy Cowell, hoofd van de motorafdeling, en kreeg directeur James Allison een andere rol. Wolff ontkent dat er een verband bestaat tussen de personele wisselingen en de huidige prestaties. Volgens hem is er geen sprake van een zogenaamde brain drain bij Mercedes. "Het is een normale gang van zaken", zeg hij. "Ross [Brawn] vertrok, net als Paddy [Lowe], maar daarna wonnen we zes of zeven kampioenschappen. James Allison kwam en zo waren er meer mensen die niet in de spotlights staan. Vervolgens stopte Andy [Cowell] ermee. Ondertussen kwamen er allemaal jonge mensen. Zij zijn de afgelopen jaren bepalend geweest. We hebben niemand verloren waarvan ik nu denk: dat was erg contraproductief."

Jonge mensen geven goed gevoel

De jeugd heeft de toekomst, wil Wolff maar zeggen. Hij verwacht veel van het talent dat nu bij Mercedes rondloopt. "De meeste mensen bij ons zijn erg jong, het doet mij goed om dat te zien. Iedereen is jong, hoogopgeleid en zeer gemotiveerd. Ze willen niet dat de situatie zo blijft zoals hij nu is." Wolff kan zich dan ook geen betere club mensen voorstellen. "En dat meen ik. Ik geloof dit echt." Net als hij blijft geloven in een nieuwe wereldtitel en de kansen van Mercedes tegen Ferrari en Red Bull Racing. "Ik geef het niet op. Het mooie aan deze sport is dat de races compleet anders kunnen zijn. Op het ene circuit kunnen je eerste en tweede worden, de volgende race val je uit. Het gat met de koplopers is zeker groot, maar als we erin slagen om de wagen weer op het juiste spoor te krijgen, zullen we meedoen met de koplopers en is de situatie niet zo slecht als dat hij nu lijkt."