Ocon ziet strijdlust als sterkste punt van Alpine in strijd om P5

De strijd om de titel bij de constructeurs gaat tussen Red Bull Racing en Mercedes. Daarachter mogen McLaren en Ferrari uitmaken wie er met de laatste ereplaats vandoor gaat. Het gevecht om P5 is een stuk spannender. Alpine, Aston Martin en AlphaTauri staan binnen negen punten van elkaar. Momenteel staat de equipe uit Faenza op de waardevolle vijfde stek, een punt voor Aston Martin. Beide renstallen stonden dit jaar al eens op het podium. Alpine staat op de zevende plaats door constant te presteren.

Alpine heeft de aandacht volledig verlegd naar de bolide voor 2022 en hoopt in de tweede seizoenshelft het huidige pakket te optimaliseren. Aangezien ook de concurrentie steeds minder energie zal steken in de bolides van 2021 verwacht Esteban Ocon weinig verschuivingen meer in de pikorde: “De krachtsverhoudingen in de strijd om de vijfde plaats staan min of meer vast. Onze kracht is onze strijdlust want we zijn niet altijd het snelste van deze groep”, aldus de Fransman. “AlphaTauri is doorgaans wat sneller dan wij zijn. Aston Martin is ook behoorlijk snel en maakt ons leven op de meeste banen zuur. Maar wij blijven tot het einde knokken. En degene die consistent gedurende het jaar scoort, puntje voor puntje, zal die vijfde plaats bemachtigen. Er is nog een lange weg te gaan maar wij zijn klaar voor de strijd.”

Aan consistentie geen gebrek bij Alpine: slechts eenmaal scoorde de formatie geen punten. Wel is de zesde plaats het beste resultaat. In de Grand Prix op Silverstone eindigden voor het eerst beide rijders in de punten. Dat wil men in Hongarije herhalen: “De Hungaroring is een van mijn favoriete circuits”, zei Ocon. “Het wordt belangrijk om de banden op orde te krijgen. Bandenmanagement en vertrouwen in de auto wordt mega belangrijk. Hopelijk kunnen we het maximale uit de auto halen en nog meer punten scoren.”