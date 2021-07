Marko hint op contractverlenging Perez bij Red Bull

Nog één Grand Prix komend weekend in Hongarije en dan begint voor de Formule 1 de zomerpauze. De fabrieken gaan in die periode verplicht een tijdje dicht, maar dat betekent niet dat de teams helemaal stilzitten. Op de kantoren wordt gewoon doorgewerkt en ook het management heeft het druk zat. Vaak is de maand augustus het moment dat er met coureurs wordt onderhandeld over nieuwe contracten of transfers.

Sergio Perez lijkt zijn functioneringsgesprek bij Red Bull Racing met vertrouwen tegemoet te kunnen zien. In een interview met RTL Duitsland laat Red Bull-adviseur Helmut Marko doorschemeren dat het team tevreden is met de Mexicaan en dat het serieus overweegt om een optie in het contract van de 31-jarige te lichten die hem ook na 2021 aan Red Bull bindt. Het team uit Milton Keynes wil komende maand een definitieve knoop doorhakken, zegt Marko. “Dan zouden we klaar moeten zijn om onze rijdersduo's voor zowel Red Bull als AlphaTauri bekend te maken. In principe willen we vasthouden aan de bestaande koppels [Verstappen-Perez en Gasly-Tsunoda]. Maar dat kost tijd, we nemen alle feiten onder de loep die relevant zijn.”

Hoewel Perez een behoorlijk wisselvallig seizoen kent, is er dus vertrouwen bij zijn werkgever. Perez staat momenteel vijfde in het kampioenschap, achter Verstappen, Lewis Hamilton, Lando Norris en Valtteri Bottas. Meest in het oog springend was de overwinning van de 31-jarige coureur in Azerbeidzjan en zijn derde plaats in Frankrijk, maar er waren ook mindere weekends zoals recent nog in Groot-Brittannië waar hij zestiende werd.

AlphaTauri

Ook bij zusterteam AlphaTauri lijken de kaarten geschud. Pierre Gasly doet het daar prima en het team heeft al laten weten graag met de Fransman verder te willen. Over Yuki Tsunoda was nog wat twijfel. De jonge Japanner heeft nog steeds moeite te wennen aan de Formule 1. Toch houdt Marko vertrouwen in Tsunoda. Vooral zijn verhuizing naar Italië, waar de 21-jarige coureur vlak bij de AlphaTauri-fabriek woont, was “een positieve stap”, aldus Marko die er aan toevoegt: "Het wordt nog wel eens wat met hem."