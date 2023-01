Duitse RTL stopt met uitzenden van vier gratis F1-races

Tot en met 2020 deelden het Duitse RTL en Sky Sports jarenlang de televisierechten van de Formule 1. Races waren op zowel het open kanaal als de betaalzender te zien. Twee jaar geleden kwam daar verandering in, toen Sky het volledige rechtenpakket bemachtigde. Als sublicentie werden er nog wel vier races beschikbaar gesteld aan een open kanaal. RTL hengelde dit pakket binnen en zo waren er de afgelopen twee seizoenen toch nog vier F1-races op de zender te zien.

Vanaf dit seizoen stopt RTL de deal, en gaan de vier gratis races naar een andere partij, zo meldt Bild. “We hebben besloten in 2023 te stoppen met het uitzenden van enkele Formule 1-races. We concentreren ons op ons open kanaal op voetbal en onze nieuw veroverde NFL-rechten”, was de verklaring van RTL aan de Duitse krant.

Het betekent dat Nederlandse F1-fans een mogelijkheid kwijt zijn om gratis naar races te kunnen kijken. Het goede nieuws is dat de rechten wel bij een andere partij komen te liggen. Onder meer ARD, ZDF en de combinatie van Sat1 en ProSieben zouden in de race zijn. De meeste van die kanalen zijn voor veel mensen in Nederland te ontvangen.

Opties in eigen land

In Nederland zelf blijven er meerdere opties open om live naar de Formule 1 te kijken. Allereerst heeft Viaplay net zoals vorig jaar de rechten van alle F1-sessies. Ook kun je op de streamingsdienst kijken naar de Formule 2 en Formule 3. Daarnaast is ook F1TV nog steeds beschikbaar. Dat is de eigen streamingsservice van de Formule 1, waar ook naar alle sessies gekeken kan worden. Verder heb je op F1TV de optie om mee te kijken op alle onboardkanalen, en kun je zelf de taal van het commentaar kiezen. Ziggo Sport en de NOS brengen uitgebreide samenvattingen van de races.