Ricciardo verdient F1-kans als hij de oude wordt, vindt Coulthard

Sinds zijn debuut in de Britse Grand Prix van 2011 heeft Daniel Ricciardo onafgebroken op de Formule 1-grid gestaan. Aan die reeks van ruim elf jaar en 232 races komt dit jaar een einde. De coureur uit Perth kende twee teleurstellende seizoenen in dienst van McLaren en kreeg nog voor het einde van 2022 te horen dat zijn doorlopende contract ontbonden zou worden. Bij de Britse renstal wordt Ricciardo opgevolgd door landgenoot Oscar Piastri. Zelf is hij er niet in geslaagd om een competitief zitje te vinden voor 2023. Mede doordat hij zelf behoefte had aan een jaar langs de zijlijn heeft hij zich aan oude liefde Red Bull Racing verbonden als derde rijder. In die functie zal Ricciardo bij enkele races optreden als reservecoureur.

Ricciardo wil het jaar aan de zijlijn gebruiken om het heilige vuur weer aan te wakkeren en dat vindt David Coulthard een prima idee. Toch weet de voormalig F1-coureur dat dit niet geheel zonder risico's is voor de 33-jarige coureur. "Daniel had niet het niveau waarvan we weten dat hij het kan halen. Hij leek niet op de Daniel van vroeger. Hij probeert zich op deze manier weer opnieuw op te bouwen", legt Coulthard uit bij BBC. "Hij heeft een goed verleden bij Red Bull, maar vertrok om te proberen het ook ergens anders te maken. Dat lukte niet en dus is hij weer terug bij de familie. Als hij het voor elkaar krijgt om weer de oude te worden, dan moet hij een kans krijgen om terug te komen. Als die kans zich niet voordoet, is zijn Formule 1-loopbaan waarschijnlijk voorbij."

Voor Ricciardo komt de rustigere periode in 2023 dus als geroepen. In de F1-podcast Beyond The Grid vertelde hij eerder al dat hij behoefte had aan wat afstand tot de koningsklasse. "Je kan het een soort burn-out noemen, maar ik ben niet bang om dat toe te geven of te zeggen. Dit is een van die dingen waar iedereen een mening over heeft, maar uiteindelijk weet ik wat ik voel en wat ik wil", zei hij destijds. "Ik wil niet zeggen dat ik de enige coureur ben die zich zo voelt. Wel kan ik zeggen dat ik niet de normale sportman ben die leeft volgens het mantra practice makes perfect. Soms geldt dat ik de weg een beetje kwijtraak als ik meer ga doen. De kracht van een onderbreking kan ervoor zorgen dat ik sterker terugkom. Ik weet dat dit eigenlijk heel goed voor mij kan zijn."