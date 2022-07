De coureurs bezorgden de stewards een drukke dag tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. Vooral qua track limits hadden zij voldoende werk te doen: maar liefst 43 keer werd er een rondetijd geschrapt, nadat een coureur de track limits had overschreden. Meerdere coureurs kregen een officiële waarschuwing na hun derde overtreding, terwijl vier rijders - Sebastian Vettel, Pierre Gasly, Lando Norris en Zhou Guanyu - op de bon werden geslingerd voor hun vierde overtreding.

Het strikte naleven van de track limits past bij de weg die de nieuwe F1-wedstrijdleiders Niels Wittich en Eduardo Freitas zijn ingeslagen. Vanuit de coureurs is er echter geen sprake van tevredenheid over de manier waarop er op de Red Bull Ring werd omgegaan met de baanlimieten. Zo begrijpt Norris wel waarom er in de bochten 9 en 10 werd gehandhaafd, maar een reden voor handhaven in bocht 1 ziet hij niet. "Ik kreeg een track limit in bocht 1, of waar ik mijn straf dan ook opliep. Ik blokkeerde een van mijn voorwielen, raakte de sausage kerb en verloor heuvelop een seconde, en vervolgens kreeg ik daar ook nog een track limit voor. Ik was al genoeg gestraft, want ik verloor een seconde", vertelt Norris. "Sommige van deze dingen zijn een beetje stom. Maar zo is het leven en het is voor iedereen hetzelfde, bovendien willen we graag consistentie enzo. We hebben erover gediscussieerd, we hebben sinds vorig jaar ook gezegd dat we willen dat het strikt en iedere keer hetzelfde is. Wij als coureurs willen altijd iets anders, iets beters, dus we zullen zien. Dit is ook een moeilijk circuit om de track limits nauwkeurig in te schatten."

Mick Schumacher ontving tijdens de race in Spielberg een waarschuwing voor het driemaal overschrijden van de track limits. Hij zegt dat er op dit vlak al een "groot probleem" was in zijn tijd als Formule 2-coureur, maar desondanks vindt hij dat er na het weekend in Oostenrijk over gesproken moet worden. "Het ziet er nogal lullig uit, als je een tijdstraf van vijf seconden krijgt omdat je één centimeter naast de baan gaat", zegt Schumacher. "Daarnaast win je meestal geen tijd als je van de baan gaat. Het is iets waar we over moeten praten. We moeten kijken of we dit voor het volgende evenement kunnen verbeteren, want ik denk dat het vooral op Paul Ricard problematisch kan zijn."

De FIA liet na afloop van de Oostenrijkse GP ook van zich horen in de discussie omtrent track limits. In een verklaring liet de autosportfederatie nog maar eens weten dat de witte lijn als rand van het circuit wordt gebruikt, nadat hierover overleg is geweest met teams én coureurs. "Het aantal straffen in deze race is proportioneel aan het aantal overtredingen van artikel 33.3 van de sportieve reglementen", laat de FIA weten. "Coureurs mogen de track limits tijdens de race twee keer met vier wielen overschrijden, gevolgd door een zwart-witte vlag voor de derde overtreding en doorverwijzing naar de stewards voor iedere overtreding daarna."

Video: De Grand Prix van Oostenrijk in vogelvlucht