Gazzetta: Verstappen driemaal vernederd voor het oog van zijn eigen fans

“Leclerc succesvol, maar met het hart in de keel”, kopt de Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport. “De Monegask, die Max driemaal inhaalde, pakte de zege maar hield de pits en de fans in spanning in de finale vanwege een probleem met het gaspedaal.”

Na meer dan drie maanden proefde de Ferrari-coureur weer het zoet van de overwinning, uitgerekend voor het oog van vele tienduizenden in oranje gehulde fans. Toch verging het hem verre van soepel. “Wat een walk-over had kunnen zijn, eindigde in de slotfase in een sportief drama. Want Ferrari is, ondanks het tweede succes in een week tijd, snel maar blijft fragiel. Ditmaal was Carlos Sainz de grote verliezer, verraden door de krachtbron waarmee hij Max Verstappen voor de tweede maal wilde inhalen. Een witte rookpluim en een vlammenzee waren het resultaat.”

Sainz zorgde daarmee voor een virtual safety car, waardoor de twee overgebleven titelkandidaten de pits opzochten voor vers rubber. Opeens werd de race nog spannend. “Vanaf dat moment kwamen er zorgwekkende berichten over de boordradio: Leclerc had op lage snelheid een probleem met het gaspedaal. Max kon hier echter niet van profiteren, pas in de laatste ronde dichtte hij een deel van het gat. Zo werd het feest in de pitbox van Ferrari, in elk geval aan de kant van Leclerc.”

Video: Angstige momenten voor Carlos Sainz

De Monegask wordt flink de hemel in geprezen door de Italiaanse redactie: “Een mooie boost voor zijn moraal. Leclerc was de auteur van een briljante race, geholpen door een goede rode bolide. Daardoor kon hij de wereldkampioen voor het oog van zijn eigen fans driemaal vernederen.”

Wat de roze sportkrant betreft, is nu duidelijk wie de voorkeursbehandeling binnen de formatie moet krijgen: “Na het succes in de Britse GP staat Sainz nu 75 punten achter Verstappen. Dit maakt het leven van Mattia Binotto een stuk eenvoudiger, ook in het licht van wat er in de sprintrace op zaterdag gebeurde.”

L’Equipe: Verstappen kon niets uitrichten tegen de vlekkeloze Ferrari-strategie

“Het einde van de droogte!”, opent het verslag van de grootste Franse sportkrant L’Equipe. “Na zenuwslopende laatste ronden door een recalcitrant gaspedaal, boekte Charles Leclerc zondag in Spielberg de vijfde zege uit zijn carrière.” De Monegask wordt geroemd voor zijn sterke optreden en overtuigende inhaalacties, maar er is ook veel aandacht voor zijn teamgenoot. “Wie dacht dat Leclerc hot was, zijn teamgenoot was nog veel hotter. Zijn motor hield er in ronde 57 mee op en zijn auto vatte vlam. Een dubbelzege was tot dat moment in zicht. Sainz viel Max Verstappen aan en was veel sneller.”

De redacteur van dienst erkent dat de Red Bull-coureur deze middag niet meer kon doen dan de schade beperken: “Zijn Red Bull was niet in staat om de rode bolides bij te houden. Op zijn thuisbaan vergde de Oostenrijkse auto meer van het rubber dan zijn rivalen. Hij kon niets uitrichten tegen de vlekkeloze strategie van de mannen uit Maranello.”

Leclerc kreeg bij de gebruikelijke juryrapporten een 8 voor zijn weekend in Oostenrijk: “Ondanks een mindere start dan Verstappen, werd al snel duidelijk dat de Ferrari een betere snelheid had dan de Red Bull. Na acht ronden zat Leclerc binnen de DRS-zone, alvorens in ronde 12 een geweldige duik aan de binnenkant te maken in bocht 4. Vervolgens betaalde de strategie van Ferrari zich uit. Leclerc passeerde Verstappen nog tweemaal. Het einde van de race was stressvoller voor de Ferrari-coureur, toen zijn gaspedaal niet meer helemaal terug naar boven kwam.”

Video: Leclerc klaagt over problemen met zijn gaspedaal

Bild: Rekord-Mick!

Allemaal leuk en aardig, die overwinning van Leclerc, in Duitsland gaat de focus uit naar een heel andere prestatie. Mick Schumacher komt op de Red Bull Ring als zesde over de meet. Dat resulteert bij Bild in de volgende kop in chocoladeletters: 'So stark war Mick noch nie! Rekord-ergebnis bei Leclerc-sieg.’ Om het raceverslag vervolgens te openen met de veelzeggende zin: “Het is hem weer gelukt! Mick Schumacher eindigde bij de Grand Prix van Oostenrijk voor de tweede opeenvolgende maal in de punten. Met de zesde plaats noteerde hij het beste resultaat uit zijn carrière. De Haas-coureur zette opnieuw een galavoorstelling neer.”

Om het Duitse belang van dit resultaat in beeld te brengen: het gedeelte uit het raceverslag dat over de daadwerkelijke winnaar ging, bedroeg slechts 42 woorden. Niks over de mooie duels om de leiding, de problemen van Sainz en Leclerc, track limits of de vele mooie duels. “De zege ging naar Charles Leclerc. Voor de Ferrari-coureur een immens belangrijk resultaat in de WK-strijd met Red Bulls Max Verstappen, die tweede werd. Het podium werd gecompleteerd door Lewis Hamilton, die met zijn Mercedes als derde aan de finish kwam.” Om geheel passend af te sluiten: “En daarmee maar drie plaatsen voor Rekord-Mick!”

Sky Sports: Zelfs de wereldkampioen kon Leclerc niet stoppen

Bij de collega’s van het Britse Sky Sports spreekt men van een ‘superb’ en ‘must-needed win’ voor Leclerc. Met name de duels om de leiding beklijfden, zo blijkt uit het verslag. “Charles Leclerc haalde Max Verstappen op de baan liefst driemaal in, op weg naar een briljante en broodnodige zege in de Grand Prix van Oostenrijk.”

De Monegask stond al zeven races droog, maar op zondagmiddag op de Red Bull Ring was hij van de buitencategorie. “Leclerc was een man met een missie. Zelfs de wereldkampioen en WK-leider kon hem niet stoppen. Hij passeerde Verstappen vroeg in de race, en vervolgens nog eens na de eerste en tweede pitstop. Hij overleefde problemen met zijn gaspedaal in de slotfase en won met twee seconden voorsprong.”

Buiten de strijd om de leiding, en het feit dat Leclerc opklom tot de tweede plaats in het kampioenschap, ging het om het angstmoment van Carlos Sainz. De Ferrari-coureur haalde de finish niet: “De dag van Ferrari had nog beter kunnen zijn. De Scuderia leek op weg naar een 1-2 toen Sainz op versere banden Verstappen bijhaalde, totdat een kostbare motorplof daar een einde aan maakte. De wagen van Sainz veranderde in een vlammenzee. Het was Ferrari’s vierde mechanische DNF van het seizoen.”

Video: Leclerc verslaat Verstappen voor oranje tribunes in Oostenrijk