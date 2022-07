Ferrari maakte de sterkste indruk tijdens de Grand Prix van Oostenrijk en onder aanvoering van Charles Leclerc leek het team een comfortabele dubbelzege te pakken. Toch kwam daar in de slotfase van de race verandering in. De motor van Carlos Sainz gaf de geest toen hij de aanval wilde inzetten op Max Verstappen. Na de virtual safety car-fase die daarop volgde, meldde Leclerc vervolgens problemen met zijn gaspedaal. Die kwam niet helemaal terug zodra de Monegask van het gas ging, maar bleef juist op 20 tot 30 procent hangen. Het leidde een bijzonder spannende laatste fase van de race in voor Ferrari, dat in Spanje en Azerbeidzjan al zeges uit handen gaf door technisch malheur.

De problemen bij Leclerc bleken uiteindelijk niet terminaal, waardoor hij zijn derde overwinning van het seizoen kon boeken op de Red Bull Ring. Toch waren er op de pitmuur bij Ferrari serieuze zorgen over het gaspedaal, zo liet teambaas Mattia Binotto na afloop van de race weten. De spanning liep dermate hoog op, dat de Italiaan de laatste fase van de race bewust niet gevolgd heeft. "Ik moet toegeven dat ik heel nerveus was. Ook was ik teleurgesteld door wat Carlos is overkomen. Maar ik was zo nerveus, dat ik de laatste drie ronden van de race niet gekeken heb", antwoordde Binotto op een vraag van Motorsport.com over wat er in zijn hoofd omging tijdens de laatste ronden.

Het probleem met Leclercs gaspedaal werd volgens Binotto veroorzaakt door een mechanisch defect, al zal er in de fabriek nog uitgebreid onderzoek worden gedaan naar de precieze toedracht. De vlammen bij Sainz werden waarschijnlijk veroorzaakt door hetzelfde probleem dat Leclerc eerder dit jaar trof in Baku. "We moeten natuurlijk kijken naar wat er vandaag is gebeurd. Is dit hetzelfde als wat we in Baku hadden met Charles? Dat is heel waarschijnlijk", aldus Binotto. "Het is zeker een reden tot zorg, maar de mensen in Maranello werken keihard om met oplossingen te komen. Als we zien wat er met Carlos gebeurde, dan is het duidelijk nog niet opgelost. We hebben echter nieuwe elementen en ik weet hoe sterk en goed die zijn. Ik heb er vertrouwen in dat dit heel snel opgelost wordt, hopelijk zo snel mogelijk."

Video: Mattia Binotto blikt terug op de Oostenrijkse GP