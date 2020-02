Overzicht: Deze coureurs komen vandaag in actie op Barcelona

In tegenstelling tot dag 1, toen alleen Haas ervoor koos om dezelfde rijder de hele dag in de wagen te laten zitten, draaien vandaag alleen Red Bull Racing, Renault en Mercedes de coureurs met de lunchpauze door. Max Verstappen neemt de ochtend voor zijn rekening, de middag komt Alex Albon weer in actie. Bij Renault start Esteban Ocon de dag, gevolgd door Daniel Ricciardo na de pauze.

Ferrari geeft Sebastian Vettel zijn laatste dag in de auto voordat de seizoensopener in Melbourne gepland staat. De Duitser zal aan de laatste details werken en vermoedelijk nog wel een snellere run neerzetten.

Het volledige overzicht van de coureurs die in actie komen: