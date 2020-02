Renault: 'Roze Mercedes' past bij zorgwekkende ontwikkeling in F1

Teambaas Szafnauer sprak van 'een gok' door het concept van de Mercedes W10 over te nemen, maar door de onderlinge relatie tussen beide teams lijkt de realiteit heel anders. Racing Point heeft het concept ogenschijnlijk goed overgenomen en komt zodoende sterk voor de dag. Perez en Lance Stroll draaien hun rondjes in Barcelona zonder al te grote problemen en zijn ook geregeld bovenaan de tijdenlijsten te vinden. Dat laatste zegt natuurlijk nog niet veel, al houdt Renault wel alvast rekening met serieuze tegenstand van de 'roze Mercedes'.

"Het is wel een lichtelijk zorgwekkende evolutie van de sport", reageert Marcin Budkowski namens Renault op de vraag van Motorsport.com. Hij wijst hiermee op het feit dat steeds meer zusterteams de vorm van de grote broer aannemen. Het is terug te zien in allianties als Ferrari-Haas, Red Bull-AlphaTauri en nu dus ook Mercedes-Racing Point. Renault kan daar als zelfstandige constructeur de dupe van worden. "Die trend is al een aantal jaren geleden ingezet. En dit lijkt een soort van nieuwe stap te zijn. Maar goed: het is aan de FIA om te beslissen of dit geval alles voldoet [aan de regels] of niet. Ik kan er in dit stadium in ieder geval niet veel meer over zeggen."

De keerzijde van het hele verhaal is - zoals Christian Horner aangaf - dat de grid er wel steeds competitiever van wordt. Als teams met een beetje hulp een stap voorwaarts kunnen zetten, dan kan dat de amusementswaarde ten goede komen. Het geeft coureurs als Perez bijvoorbeeld betere wapens om mee te vechten. De Mexicaan is dan ook in zijn nopjes met de RP20. "Ik denk dat dit het beste totaalpakket is dat ik tijdens mijn carrière aan het begin van een seizoen heb gehad. Ik hoop dat het in Melbourne ook zo blijkt te zijn, maar voorlopig doet de auto het zeer goed. Normaal gesproken komen we tijdens de tweede seizoenshelft pas sterk terug. Maar ik denk dat dit de eerste keer kan zijn dat we het seizoen ook sterk beginnen."

Met medewerking van Jonathan Noble

Video: Heeft Racing Point de Mercedes W10 volledig gekopieerd?