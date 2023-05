Het Formule 1-seizoen had vorige week al hervat moeten worden, maar de Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola ging vanwege overstromingen in de regio niet door. Na de ongeplande week rust keert het Formule 1-circus terug in het prinsdom Monaco. De nauwe straten van Monte Carlo zijn iconisch en iedere coureur droomt ervan om deze race te winnen. Sergio Perez schreef vorig jaar deze race, een van de drie races van de Triple Crown, op zijn naam, een jaar eerder deed teamgenoot Max Verstappen dat.

Ook dit jaar lijkt een Red Bull op de hoogste trede naast prins Albert II te mogen staan. Tenminste, als we de bookmakers mogen geloven. Geheel overtuigd van een zege voor Verstappen zijn ze niet, aangezien hij een quotering van 2,00 krijgt als hij als eerste over de streep komt. De kansen van teamgenoot Perez worden lager ingeschat met een odd van 4,50 voor de zege. Dat zijn aanzienlijk hogere quoteringen voor de Red Bull-mannen dan de afgelopen races. Op het circuit waar inhalen vrijwel onmogelijk is, draait bijna alles om de kwalificatie. Daarnaast is het van belang om de auto uit de muren te houden. Kortom, de risico's zijn hier een stuk groter dan op circuits als Bahrein en Miami.

Opvallend is dat Charles Leclerc als naaste belager van Verstappen en Perez wordt gezien. De Monegask heeft zijn thuisrace nog nooit gewonnen en heeft vaak de nodige pech gehad, maar een zege voor de Ferrari-coureur resulteert in 5,50 keer de inzet. Daarmee laat hij Fernando Alonso, die dit seizoen al vier keer op het podium stond en na het podium in Miami zijn zinnen zette op meer, ruim achter zich aangezien de Aston Martin-coureur op een quotering van 8,00 kan rekenen. Die vier coureurs vormen de duidelijke top-vier favoriete coureurs om de Grand Prix van Monaco te winnen. Carlos Sainz is bij de bookmakers de nummer vijf met een odd van 26,00.