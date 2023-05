Nyck de Vries: Te veel fouten gemaakt, maar verschil met Tsunoda is te verklaren

De afgelopen weken is er weinig door, maar vooral veel over Nyck de Vries gepraat. Zo zou hij moeten leveren om zijn zitje bij AlphaTauri te behouden en sprak Helmut Marko over 'een gele kaart'. Op de mediadag voor de Grand Prix van Monaco reageert De Vries voor het eerst, al heeft hij naar eigen zeggen niet veel gevolgd. "Natuurlijk heb ik wat meegekregen doordat andere mensen mij berichten hebben gestuurd, maar zelf heb ik eerlijk gezegd helemaal niets gelezen."

Dat er reuring is geweest, verandert voor De Vries dan ook niets aan zijn eigen situatie. Extra druk omdat hij snel zou moeten leveren voelt hij niet: "Dit is allemaal geen shock voor mij. Zo is deze wereld, zo is de Formule 1 altijd al geweest. Voor mijn gevoel is het nu niet anders dan eerder dit seizoen. Het klinkt misschien heel gek dat ik dit zo zeg, maar voor mijn gevoel is er helemaal geen extra druk. Als coureur ben je in de Formule 1 altijd aan het vechten om je carrière voort te zetten", vervolgt De Vries zijn verhaal in het prinsdom. "Ik snap dat het vanuit jullie perspectief misschien zo lijkt, maar in mijn hele carrière heb ik steeds moeten presteren. Dat is nooit anders geweest. Je vecht continu om te overleven en je carrière voort te zetten. Naar mijn mening is er echt niets anders."

Foutenlast te hoog, verschil in race pace is te verklaren

Wel erkent De Vries dat de foutenlast in het eerste deel van dit Formule 1-seizoen te hoog heeft gelegen. "Ik heb persoonlijk te veel fouten gemaakt, dat zal ik open en eerlijk toegeven. Maar de snelheid is op er bepaalde momenten wel geweest en juist dat geeft mij vertrouwen. Ik heb het alleen nog niet aan elkaar kunnen knopen. Maar de snelheid zit er wel in, ik heb gewoonweg te veel fouten gemaakt om die snelheid om te zetten in een resultaat. Maar goed, ook dat hoort bij het leerproces waar je als coureur doorheen gaat. Uiteindelijk ben ik ook maar een mens en maak ik fouten."

Dat gezegd hebbende, leert de data van het Duitse bedrijf PACETEQ - waar ook veel Formule 1-teams mee samenwerken - dat het verschil in race pace tussen de AlphaTauri-coureurs groter is dan bij de negen andere formaties. Zo heeft De Vries in de races tot dusver gemiddeld 0.421 seconde per ronde moeten toegeven op Tsunoda en bedroeg het verschil in kwalificaties zo'n drie tienden. Ter vergelijking: Lance Stroll moet in een gemiddelde raceronde 0.380 seconde toegeven op Fernando Alonso, terwijl de teamgenoten van alle andere formaties binnen 0.263 seconde van elkaar zitten.

De Vries is echter niet onder de indruk van die cijfers: "Dat zou prima kunnen kloppen. Alleen persoonlijk doet me dat helemaal niets, omdat ik weet wat er tijdens die wedstrijden is gebeurd. Ik heb niet het gevoel gehad dat ik daarin tekortkwam. Als je Melbourne neemt, dan heb ik negentig procent van de race op de verkeerde band gereden met schade. Als je Bahrein neemt, dan ben ik niet gestopt tijdens de virtual safety car en eindigde ik die race twee à drie seconden langzamer per ronde omdat ik mijn banden niet had gewisseld tijdens die virtual safety car. En zo kan ik doorgaan."

Desondanks beschikt Helmut Marko ook over al die factoren en heeft de Oostenrijker zich alsnog kritisch uitgelaten. Gevraagd of dat niet vervelend is voor De Vries, luidt het antwoord: "Nee, iedereen heeft het recht om zijn mening te uiten. Voor mij is dat niets nieuws, ook dat is zoals het altijd is geweest en ik kan alleen maar mijn best doen." Marko heeft dergelijke zaken in de voorbije weken volgens De Vries ook niet extra kenbaar gemaakt richting hem: "Het is normaal dat je gesprekken voert met je bazen, maar eigenlijk hebben we in de voorbije weken niet eens extra gesproken dan normaal. Nogmaals: er is in mijn optiek echt geen extra druk."

