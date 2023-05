Volgens het Britse medium de Daily Mail heeft Ferrari aangeklopt bij Lewis Hamilton en de Brit een riant bedrag geboden om voor de Scuderia te komen rijden. Naar verluidt zou Ferrari-president John Elkann in contact staan met de zevenvoudig kampioen. De geruchten zijn vaag, helemaal omdat de Mercedes-coureur al meermaals heeft gezegd zijn F1-carrière bij het Duitse merk te willen afsluiten. Motorsport.com zette eerder al op een rij waarom een switch naar Ferrari onlogisch is.

Het wil in ieder geval al wel een dik seizoen niet vlotten in Brackley en dat wekte vorig seizoen enige irritatie op bij Hamilton. Ook in het huidige F1-seizoen loopt het nog niet helemaal goed, al wordt de W14 in Monaco van een grote upgrade voorzien. Ralf Schumacher denkt echter niet dat een switch naar Italië gaat gebeuren. "Ik denk dat het maar een gerucht is. Hamilton is blij met waar hij nu zit. Zelfs Ferrari is momenteel een groot vraagteken", doelt Schumacher bij Sky Sports op de tegenvallende vorm van de Scuderia.

Ferrari-coureur Charles Leclerc wordt echter in verband gebracht met Mercedes. In Azerbeidzjan liet teambaas Toto Wolff weten dat de Monegask op de radar staat. Ook een switch ziet Schumacher niet gebeuren. "Als je kijkt naar het aantal gemaakte fouten en de rijprestaties van Leclerc en Hamilton, dan staat vast dat Hamilton op dit moment de consistentere coureur is."

Mercedes kan in de toekomst in ieder geval rekenen op George Russell, die ook over een bult talent beschikt en nog jaren meekan. Bij Hamilton draait het momenteel om een ding en dat is de achtste wereldtitel winnen en daarmee de meest succesvolle F1-coureur te worden. "Aan de ene kant is zijn motivatie financieel, aan de andere kant wordt hij ook gedreven door succes", vervolgt de oom van Mercedes-reservecoureur Mick Schumacher. Een switch naar Ferrari ziet hij in ieder geval niet als een stap voorwaarts voor Hamilton. "Zelfs met een auto die niet naar behoren werkt ligt Mercedes nog vaak voor Ferrari. Het heeft helemaal geen zin. Daarom denk ik niet dat Ferrari een alternatief is."