GP België live: Volg de eerste vrije training

Het Formule 1-seizoen 2023 is na de Hongaarse GP precies op de helft, maar voor de welverdiende zomerstop staat er nog één raceweekend op het programma. In België wordt de twaalfde Grand Prix van het jaar afgewerkt, die bovendien dienst doet als het derde sprintweekend van de jaargang. Dat houdt in dat er dit weekend twee keer gekwalificeerd wordt en dat er twee races worden afgewerkt. De competitieve sessies beginnen op vrijdagmiddag al met de kwalificatie voor de race, waar slechts één vrije training aan voorafgaat. Daardoor belooft de eerste oefensessie op Spa-Francorchamps meteen een belangrijke sessie te worden in de jacht op een goede afstelling voor het vervolg van het raceweekend. Die opgave lijkt bovendien bemoeilijkt te worden doordat er regen verwacht wordt tijdens de zestig trainingsminuten.

De eerste training moet bovendien ook enigszins een beeld geven van de verhoudingen op Spa-Francorchamps, al geldt Red Bull Racing als grote favoriet. De Oostenrijkse formatie heeft met de RB19 een bijzonder efficiënte auto, die bovendien de eerste elf races gewonnen heeft. In Hongarije werd het record voor meeste opeenvolgende zeges overgenomen van McLaren, doordat Max Verstappen zijn zevende zege op rij pakte en de reeks van Red Bull verlengde tot twaalf overwinningen. De Nederlander won de laatste twee edities van de Belgische Grand Prix en wil dit weekend de hattrick voltooien. De meeste tegenstand lijkt op voorhand van teamgenoot Sergio Perez te moeten komen.

Achter het ongenaakbare Red Bull is de strijd echter bijzonder spannend. Aston Martin, Ferrari en Mercedes wisselden elkaar in de eerste seizoenshelft af als naaste bedreiger van de regerend constructeurskampioen, maar in Silverstone en Hongarije was die rol juist weggelegd voor McLaren. Lando Norris werd twee races op rij tweede, terwijl vooral Ferrari en Aston Martin de laatste weken wat zijn weggezakt. Zij willen in de eerste training in België dan ook een goede basis vinden om dit raceweekend de weg omhoog te vinden.

Wie opent het raceweekend in België met de snelste tijd in de eerste training? En wie weet zich het beste voor te bereiden op de twee kwalificaties en twee races van dit weekend? Dat wordt duidelijk tijdens de eerste oefensessie op Spa-Francorchamps. Via het onderstaande liveblog houden we je met updates van onze F1-journalisten ter plaatse en video's van de belangrijkste momenten op de hoogte van de ontwikkelingen op de baan.