Rapportcijfers GP van België 2023

Banden: S (6 Ronden) M (19 Ronden) S (19 Ronden)

Esteban Ocon had een geweldige inhaalactie op Tsunoda en dat was ook meteen het hoogtepunt van zijn race. Door een vroege bandenwissel kon hij een lange tijd doorbrengen in de punten voor zijn bandenwissel naar softs. Het voorbij steken van Gasly was de sleutel om definitief in de top-tien te blijven, ook zijn actie op Albon was indrukwekkend. Als de race een rondje langer had geduurd, dan was wellicht ook Norris slachtoffer geworden van zijn opmars.

Motorsport.com rapportcijfer 8 Mijn cijfer - Lezer gemiddelde 7.72 (253 inzendingen)