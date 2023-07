Sainz bovenaan in natte training in Spa, geen tijd Verstappen

Nadat het op donderdag de hele dag had geregend, was het op vrijdag opnieuw een natte bedoening op Spa-Francorchamps, waar dit weekend de derde sprintrace van het Formule 1-seizoen 2023 op het programma staat.

Aan het begin van de enige oefensessie was er nog sprake van lichte miezer. Verschillende coureurs gingen dan ook vroeg naar buiten om een kijkje te nemen op de baan. Alexander Albon ging in de eerste minuten met de Williams rond in 2.08.394, waarmee hij de rapste was in de openingsfase. De regen nam echter kort na de start van de training toe en nadat Yuki Tsunoda een momentje met de AlphaTauri AT04 had beleefd in Eau Rouge, werd het stil op de Ardenner omloop.

Die stilte werd na een aantal minuten doorbroken door de Ferrari-motor van Carlos Sainz. Meerdere rijders lieten zich vervolgens op het circuit zien, waarbij er ook tijden werden gereden. Charles Leclerc ging naar de eerste stek in de tijdenlijst met 2.08.148, waarna McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri respectievelijk een nieuwe snelste tijd reden met 2.04.484 en 2.03.792. Sainz deed vervolgens een ronde in 2.03.207, waarmee hij bovenaan de tijdentabel kwam te staan.

Een woordvoerder van de FIA liet ondertussen aan de media weten dat de uitslag van de training niet als startopstelling zou worden genomen voor de sprintrace op zaterdag of Grand Prix op zondag, mocht er door het slechte weer dit weekend geen kwalificatie kunnen plaatsvinden. Hierdoor moesten de teams zich niet gedwongen voelen om hun rijders de baan op te sturen voor een tijd. "Hoewel de situatie met het weer constant verandert, heeft het onze prioriteit om een kwalificatie te laten plaatsvinden voor de Grand Prix", deelde de zegsman van de autosportbond mee. "Andere sessies worden mogelijk geannuleerd of verschoven om dit te faciliteren. En als het onmogelijk is om een kwalificatie te houden, dat wordt de stand in het kampioenschap als grid genomen."

De omstandigheden op de baan bleven bijzonder lastig door het hemelwater, dat gedurende het oefenuur met wisselende intensiteit naar beneden kwam. Pierre Gasly ging met zijn Alpine van de baan bij de Bus Stop-chicane en Zhou Guanyu schoot rechtdoor aan het einde van Kemmel Straight. Albon ging op dezelfde plek als de Alfa Romeo-coureur eraf, om vervolgens ook nog met de bandenstapels in aanraking te komen. Alle drie konden hun weg vervolgen. Logan Sargeant zorgde even daarna voor een rode vlag door zijn Williams met een probleem aan de kant te zetten. “Ik kon niet sturen. Het lijkt erop dat er iets kapot is gegaan”, aldus de Amerikaan. De sessie was inmiddels halverwege.

Nadat de sessie tien minuten had stilgelegen, werd de baan weer vrijgegeven, maar het was inmiddels harder gaan regenen. Red Bull-coureurs Sergio Perez en Max Verstappen gingen nog op inters naar buiten, maar keerden na een enkele ronde terug in de pits. Aston Martin-rijders Fernando Alonso en Lance Stroll deden hetzelfde. Nog voordat de tijd verstreken was, besloten verschillende teams om een punt te zetten achter de sessie, al ging er kort voor het einde nog wel een aantal coureurs de pits uit om een oefenstart te doen in de stromende regen.

Sainz sloot de training dus bovenaan af, voor Piastri, Norris, Leclerc en Perez. Albon was uiteindelijk zesde in een sessie waarin slechts vijftien coureurs een tijd neerzetten. Sargeant, Stroll, Gasly, Esteban Ocon en Verstappen hebben wel gereden, maar lieten geen tijd noteren.

De kwalificatie voor de Grand Prix van België begint, als het weer het toelaat, om 17.00 uur.

Video: Logan Sargeant veroorzaakt rode vlag tijdens training in Spa

Uitslag vrije training F1 Grand Prix van België: