F1 Zandvoort live: Volg de race

Na een compleet droge openingsdag van het Nederlandse Grand Prix-weekend, werden de twintig Formule 1-coureurs in de derde oefensessie en kwalificatie op regen getrakteerd. Dit resulteerde in een bijzonder spannende zaterdagmiddag. Uiteindelijk was het Max Verstappen die voor duizenden uitzinnige fans de pole-position veiligstelde, voor Lando Norris en George Russell. Zij beginnen als respectievelijk tweede en derde aan de F1-race in Zandvoort. Alexander Albon verrichtte uitstekend werk door zijn Williams naar de vierde startplek te loodsen. Sergio Perez begint als zevende, terwijl Lewis Hamilton teleurstelde met de dertiende startplek. Kan Verstappen voor de derde keer op rij de race in Nederland winnen en daarmee het F1-record van Sebastian Vettel door negen races op rij te winnen evenaren, of stuit hij dit keer op meer tegenstand? En welke rol gaat het weer spelen?

