Verstappen wint spectaculaire F1-race in Zandvoort en evenaart record Vettel

Voor het derde jaar op rij vertrok Max Verstappen de race in Zandvoort van pole-position, nadat hij in de slotfase van de kwalificatie een halve seconde sneller was gegaan dan Lando Norris, die de tweede tijd op de klokken bracht. De tweede startij was voor George Russell en Alexander Albon, terwijl Fernando Alonso en Carlos Sainz daarachter als vijfde en zesde aan de race begonnen. Liam Lawson, die in Nederland zijn Formule 1-debuut maakte als vervanger van de op vrijdag gecrashte Daniel Ricciardo, was twintigste en laatste in de kwalificatie, maar kwam negentiende te staan op de startopstelling doordat Kevin Magnussen na veranderingen aan de auto uit de pits moest starten.

Nadat de koninklijke familie bij de auto van Verstappen op de foto was gegaan met teambaas Christian Horner en André Rieu het Wilhelmus ten gehore had gebracht aan de voorkant van de grid, was het dan eindelijk tijd om te racen. Het hele weekend trekken er echter al buien over Zandvoort en op het moment dat het veld vertrok voor de formatieronde, begon het opnieuw te druppelen. Verstappen behield de leiding bij de start, Norris en Russell kwamen als tweede en derde uit de eerste bocht. Alonso ging bij het verlaten van de Tarzanbocht voorbij aan Albon om de vierde plek te overnemen, waarna hij aan de binnenkant van de Hugenholtzbocht langs Russell dook. Zo had de Spanjaard in een paar bochten tijd twee posities gewonnen.

Terwijl de coureurs bezig waren aan de eerste ronde, begon het serieus te plenzen. Sergio Perez ging aan het einde van de openingsronde als eerste naar binnen om naar intermediates te wisselen, gevolgd door Leclerc, Gasly en nog een paar andere coureurs. Na de tweede ronde ging ook Verstappen naar de pits, met in zijn kielzog Alonso. Russell ging ondertussen voorbij aan Norris, wat door de pitstops van Verstappen en Alonso een actie voor de leiding bleek te zijn.

Perez was tijdens zijn eerste ronden op de intermediates razendsnel onderweg. De Mexicaan ging de een na de ander voorbij en kwam voor het einde van de derde ronde op kop te liggen. Verstappen legde echter een nog beter tempo aan de dag, nadat hij naar de groen gemarkeerde band was gegaan. De tweevoudig wereldkampioen knokte zich in navolging van Perez naar voren en ging in de zevende ronde Pierre Gasly voorbij voor de tweede plek. De coureur uit Guadalajara had toen een voorsprong van negen seconden, maar... Verstappen ging op dat moment maar liefst vier seconden per ronde sneller dan zijn teamgenoot.

De regen was intussen gestopt en de baan alweer aardig droog. Na tien ronden keerden de eerste coureurs terug naar de pits om weer naar droogweerbanden te wisselen. Verstappen ging als eerste van de Red Bull-rijders naar binnen, Perez volgde twee ronden later en keerde tot zijn verbazing achter de Nederlander terug op de baan. “Did Max undercut us?”, vroeg hij aan zijn race-engineer. Het antwoord: “Yes, Max undercut us.” Niet veel later begon het weer te regenen. Ditmaal betrof het een lichte bui, waardoor men - op dat moment - niet terug hoefde te grijpen naar natweerbanden.

De race was zestien ronden onderweg toen Logan Sargeant bij de achtste bocht van het circuit ging en in de baanafzetting belandde. Het incident was reden voor een safety car. Nadat de Williams was geborgen, kon het veld weer worden losgelaten. Verstappen bleef aan de leiding bij de herstart. Alonso nam een kijkje bij Perez, maar de Mexicaan bleef de Spanjaard voor. Carlos Sainz deed hetzelfde bij Pierre Gasly voor de vierde plaats, maar ook de Ferrari-coureur slaagde er niet in om een plek te winnen. Charles Leclerc zakte na de safety car - naar later bleek door schade aan de vloer - van de twaalfde naar de zestiende plek, waarop Ferrari hem naar binnen riep om het op te geven.

Na 45 ronden was het Perez die dit keer als eerste van de Red Bulls naar binnen ging om een verse set zachte banden onder zijn auto laten schroeven. Verstappen reed vier ronden langer door en had na zijn pitstop een voorsprong van vijf seconden op zijn teamgenoot. Op de weerradar was echter te zien dat er nog een pittige bui in aantocht was. In ronde 61 van in totaal 72 ronden was deze regen er. Verstappen bleef aanvankelijk buiten, maar kort daarop kwam het met bakken uit de hemel. Perez ging wel meteen naar de pits om naar intermediates te wisselen, net als veel anderen. De pitstop van Verstappen kwam een ronde later, waarna zijn voorsprong nog groot genoeg bleek om aan kop te blijven.

Het regende echter dusdanig hard dat ook het ook op de inters bijna niet meer te doen was. Perez schoot rechtdoor in de Tarzanbocht. Hij slaagde erin om zijn weg te vervolgen, maar verloor door dit moment wel de tweede plek aan Alonso. Twee ronden nadat hij inters had gehaald, meldde Verstappen zich weer bij zijn team, nu voor full wets. Net op dat moment schoot Zhou Guanyu rechtdoor in de eerste bocht. Voor hem liep dat minder goed af. Hij eindigde in de kunststof blokken aldaar. Het incident was aanvankelijk goed voor een virtual safety car, terwijl Verstappen - met nog altijd de koppositie in bezit - na zijn pitstop weer de baan opkwam.

Perez ging na zijn off vanaf de derde plek naar de pits voor full wets. Bij het ingaan van de pitstraat toucheerde hij de muur maar kwam goed weg: de wagen leek geen schade te hebben. Toen hij vervolgens na zijn bandenwissel richting het einde van de pits reed, werd de rode vlag gezwaaid, waardoor hij voor een rood licht kwam te staan. Het volledige veld werd gesommeerd de pits op te zoeken. Het was hierna even de vraag op welke positie Perez de wedstrijd zou hervatten. De racedirectie meldde na een tijdje dat men de volgorde voor de laatste sector zou nemen voor de herstart, wat betekende dat Perez zijn derde positie terugkreeg.

Doordat de baanafzetting in de Tarzanbocht moest worden hersteld, duurde het lang voordat de actie kon worden hervat. Terwijl de zogenoemde Tecpro-barriers werden gerepareerd, bleef de stemming op de tribunes opperbest. Na een half uur werd bekend dat de race om 17.14 uur werd hervat. Kort daarna kwam een melding van de racedirectie dat iedereen voor de herstart intermediates onder de auto moest hebben en dat het rollende herstart zou betreffen.

Toen het zover was, werden eerst Perez en de andere rijders die voor Verstappen in de pitstraat stonden naar buiten gezonden, zodat de juiste volgorde kon worden aangenomen. Terwijl Perez en co weer de pitstraat binnenkwamen, ging aan de andere kant de safety car naar buiten met daarachter Verstappen en de rest van het veld. Na twee ronden achter de safety car kwam er een sprint naar de finish.

Verstappen bleef aan de leiding bij de herstart, verder naar achteren werd Norris ingehaald door Russell voor de zevende positie. Laatstgenoemde tuimelde daarna ineens omlaag in rangorde. De Mercedes-coureur bleek bij een touché met Norris later in de ronde een lekke band te hebben opgelopen en moest naar de pits, waardoor hij laatste kwam te liggen. Inmiddels was bekend dat Perez een tijdstaf van vijf seconden had gekregen voor te hard rijden in de pits. In de laatste ronden voerde Hamilton de druk nog flink op bij Sainz voor de vijfde plaats. Bij het ingaan van de laatste ronde was er contact tussen de beide wagens, maar dit bleef zonder volgen.

Aan de voorkant van het veld hield Verstappen tot aan de finishvlag, die door Martin Garrix gezwaaid werd, de touwtjes strak in handen, waardoor hij voor het derde jaar op rij de winnaar is in Zandvoort. Het was zijn negende achtereenvolgende overwinning in de Formule 1, waarmee hij het record van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel uit 2013 heeft geëvenaard. Alonso eindigde als tweede en Perez als derde, maar laatstgenoemde viel door zijn tijdstraf nog terug naar de vierde plek. Pierre Gasly profiteerde en pakte de laatste podiumplaats in de Dutch Grand Prix. Sainz bleef Hamilton voor voor de vijfde positie. Norris, Albon, Piastri en Ocon pakten de overige punten.

Het Formule 1-seizoen 2023 gaat over een week verder met de Grand Prix van Italië op het Autodromo Nazionale Monza.

Video: Max Verstappen wint de Grand Prix van Nederland

Uitslag F1 Grand Prix van Nederland: