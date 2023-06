F1 Spanje live: Volg de eerste vrije training

De Grand Prix van Monaco van vorige week bood genoeg spektakel, mede dankzij de regen in de slotfase. Ook in Spanje is er een dreiging van regen, wat het weekend nog interessanter kan maken voor de coureurs. Op vrijdag is er echter al een nieuwe uitdaging voor de Formule 1-coureurs. De lay-out van het Circuit de Barcelona-Catalunya is namelijk aangepast. De Formule 1 neemt afscheid van de oude chicane in de laatste sector, die het tempo flink omlaag haalde en inhalen een stuk lastiger maakte. In plaats daarvan keert de Formule 1 terug naar de lay-out waarbij de coureurs middels twee snelle rechterbochten naar start-finish rijden.

Met zes zeges uit zes races mag het geen verrassing heten dat Red Bull Racing als topfavoriet naar Barcelona is afgereisd. Max Verstappen hoopt hier zijn voorsprong op teamgenoot Sergio Perez te vergroten, terwijl de Mexicaan op zijn beurt juist heeft aangegeven dat hij hier wil winnen. Zeges zijn volgens hem immers van cruciaal belang, als hij dit jaar nog voor de titel wil gaan. De eerste vrije training zal een indicatie geven of Perez daarin kan slagen, of dat hij dit weekend flink aan de bak moet.

Ondertussen hebben de teams niet stilgezeten en zijn op het bekende testterrein - op de Catalaanse omloop werden jarenlang de wintertests georganiseerd - genoeg updates te vinden. Een van de meest in het oog springende teams is Ferrari. Zij hebben voor de race in Barcelona een stevig updatepakket meegenomen, waarbij met name de nieuwe sidepods opvallen. Een één-op-één kopie van de Red Bull-sidepods is het niet, maar duidelijk is wel dat de Scuderia meer die filosofie gaat volgen. Daarmee hopen Charles Leclerc en Carlos Sainz vanaf nu weer regelmatig mee te doen om podiumplaatsen, of meer. De eerste training zal het team uit Maranello van nuttige informatie kunnen voorzien.

Ook Aston Martin heeft updates meegenomen. Daar droomt Fernando Alonso van een zege voor zijn thuispubliek. Het is immers tien jaar geleden dat hij hier zijn laatste Formule 1-zege pakte, toen nog namens Ferrari. Kan hij er tien jaar later weer een feest van maken voor het Spaanse publiek? En waar is Mercedes met de updates van Monaco toe in staat op een traditioneel circuit? De eerste hints voor het antwoord op deze vragen worden gegeven tijdens de eerste vrije training voor de GP van Spanje.

