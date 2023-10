F1 Qatar live: Volg de extra ingelaste training en sprint shootout

Na de kwalificatie voor de Grand Prix van Qatar van zondag staat de coureurs vandaag weer een ander programma te wachten. De dag op het Losail International Circuit zou worden afgetrapt met de sprint shootout, een ingekorte versie van de normale kwalificatie waarbij de startvolgorde voor de sprintrace van later vandaag bepaald wordt. Door ontwikkelingen op veiligheidsgebied zal om 15.00 uur echter eerst een zogenaamde 'Familiarisation Session' van tien minuten plaatsvinden. Bandenleverancier Pirelli heeft namelijk ontdekt dat in sommige gevallen het rubber losliet van het karkas en hoewel het vrijdag geen lekke banden opleverde, zijn daar wel zorgen over. De track limits in bocht 12 en 13 zijn daarom aangepast en om daaraan te wennen, krijgen de coureurs tien minuten de tijd om de baan te verkennen.

Na die tien minuten volgt een pauze van tien minuten, waarna alsnog aan de sprint shootout begonnen wordt. In de sprint shootout krijgen de coureurs in SQ1 geen 18, maar 12 minuten de tijd om een plek in SQ2 te bemachtigen. SQ2 duurt 10 minuten terwijl de strijd om de eerste tien startplaatsen slechts 8 minuten duurt. Zodoende zou deze sessie in zijn geheel, zonder onderbrekingen door rode vlaggen, na 44 minuten klaar moeten zijn.

Op basis van de kwalificatie van zaterdag zouden er zomaar nog meer verrassingen kunnen komen in de sprint shootout, ook omdat in SQ1 en SQ2 verplicht op nieuwe mediums gereden moet worden en de zachte band pas in SQ3 gebruikt moet worden. Op vrijdag eisten Sergio Perez en Carlos Sainz de negatieve aandacht op door niet door te gaan naar Q3. Perez zag zijn rondetijd geschrapt worden terwijl Sainz simpelweg niet snel genoeg was in zijn laatste poging in Q2. Kunnen zij zich vandaag herstellen?

Die vraag zal ook bij McLaren gesteld zijn. Lando Norris en Oscar Piastri hadden de tweede en vierde tijd in handen, maar vielen allebei terug vanwege het overschrijden van de track limits. Zij zullen erop gebrand zijn om die fouten recht te zetten, maar slagen zij daar ook in met minder tijd en dus nog minder ruimte voor fouten? Max Verstappen zal hopen zijn ronde van vrijdag te herhalen, aangezien die goed genoeg was voor zijn dertigste F1-pole. Hij hoefde daar zelfs de laatste run niet eens voor af te ronden, iets wat hij ook niet deed vanwege een fout. Ook bij Mercedes zullen ze hopen dat P2 en P3 te herhalen zijn, aangezien zij dan goed uitzicht hebben op veel punten. Voor de winnaar van de sprintrace wachten acht punten, de nummer acht krijgt er één.