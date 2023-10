F1 Qatar live: Volg de eerste vrije training

Het raceweekend in Qatar staat vooral in het teken van het mogelijke feest bij Red Bull Racing, aangezien Max Verstappen hier zo goed als zeker zijn derde wereldtitel gaat veroveren. Hij heeft aan drie punten in de sprintrace genoeg om zijn titel te prolongeren. Mocht dat niet gebeuren, dan lijkt dat feest er zondag wel te komen, aangezien teamgenoot Sergio Perez een haast perfect weekend moet hebben - en Verstappen een desastreus weekend - wil hij dat feest van de Nederlander nog willen uitstellen.

Wel staat de coureurs dit weekend dus de nodige uitdagingen te wachten. Ten eerste is het 5,380 kilometer lange Losail International Circuit voorzien van een nieuwe asfaltlaag. De FIA ziet het circuit nu zelfs als 'nieuw', aangezien het gehele circuit opnieuw is geasfalteerd en alle kerbstones, uitloopstroken, vangrails en hekken zijn vervangen sinds het voorgaande evenement. Een ingrijpende verandering dus, maar wel een waar de teams slechts één uur de tijd voor krijgen om deze onder de knie te krijgen. Na deze eerste vrije training volgt dankzij het sprintformat namelijk de kwalificatie voor de Grand Prix van Qatar, waardoor de auto's onder parc fermé-omstandigheden komen te staan en de afstelling niet meer aangepast mag worden. Zo wordt deze ene training een zeer belangrijke voor alle coureurs en mag er geen tijd verloren gaan.

Bovendien heeft Yuki Tsunoda al aangegeven dat de kerbstones op het circuit 'vloervernietigers' zijn. In 2021 was al goed te zien dat de banden het zwaar hadden op enkele kerbstones, aangezien het in sommige gevallen zelfs tot lekke banden leidde. "Het lijkt erop dat ze naar agressieve kerbstones zijn gegaan", aldus de AlphaTauri-coureur, die een 'groot risico' op schade verwacht bij het overschrijden van de baanlimieten.

Ten slotte krijgen de coureurs te maken met hele hoge temperaturen in Qatar. De thermometer zal het hele weekend richting de 40 graden gaan terwijl het 's nachts amper afkoelt met temperaturen van rond de 30 graden. De eerste vrije training en de sprint shootout vinden nog onder zonlicht plaats, de kwalificatie, sprintrace en Grand Prix zullen onder het kunstlicht verreden worden. Door de kleine temperatuurverschillen tussen die sessies zal VT1 nog enigszins representatief zijn voor de rest van het weekend.

Om 15.30 uur Nederlandse tijd - het is dan 16.30 uur in Qatar - gaat de eerste vrije training van start. In het onderstaande liveblog houden we je met live-updates van onze journalisten ter plaatse en video's op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen.