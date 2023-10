Max Verstappen snelste in lastige training GP van Qatar

Het heeft er alle schijn van dat Max Verstappen dit weekend in Qatar zijn derde wereldtitel in de Formule 1 pakt, en de kans is levensgroot dat dit al op zaterdag gebeurt. De Nederlander heeft in de sprintrace namelijk aan drie punten al voldoende om een kroon te zetten op zijn dominante seizoen. Dat er sprake is van een sprintweekend op het circuit bij Doha, betekent echter dat er maar één vrije training plaatsvindt, alvorens de coureurs gaan kwalificeren en parc fermé in werking treedt. “Gokwerk”, zo omschreef Verstappen donderdag de situatie als het gaat om het afstellen van de auto. Daarbij werd de training ook nog eens gereden onder omstandigheden die niet representatief waren voor de condities waarmee de coureurs in de kwalificatie, sprintrace en Grand Prix te maken krijgen, vanwege het tijdstip op de dag waarop deze plaatsvond.

Om 15.30 uur Nederlandse tijd gingen de coureurs naar buiten voor hun enige training. Doordat het de hele dag al flink waait in Qatar, was het aan het begin van de sessie behoorlijk zanderig en stoffig op de baan, die voor dit jaar volledig opnieuw geasfalteerd is. “Oh mijn god, het is zo glad”, merkte Verstappen aan het begin van zijn eerste run op. Carlos Sainz: “Mijn vader zou snel zijn in deze omstandigheden.” Gedurende de sessie gingen links en rechts coureurs naast het circuit, om er vervolgens achter te komen dat er op de uitloopstroken nog veel meer zand en stof lag. Verstappen ging ook verschillende keren wijd en reed bij één van die momenten een piepschuimen bord aan flarden, kort nadat Lando Norris dit ook had gedaan. Ook de ondergaande zon maakte het niet gemakkelijk voor de rijders. “Ik zie niets. Ik weet niet hoe het komt maar door de zon kan ik helemaal niets zien”, merkte Verstappen op.

Video: Norris rijdt een piepschuimen marker aan flarden

Ondanks de lastige condities gingen de rondetijden tijdens de training gestaag omlaag. In het eerste half uur stonden onder andere Max Verstappen, George Russell, Fernando Alonso, Lewis Hamilton en Charles Leclerc bovenaan in de tijdenlijst. Ferrari kende geen probleemloos begin van het weekend. Zo werd Sainz tijdens zijn eerste run gevraagd om even niet te pushen, zodat de engineers konden controleren of er niets mis was met zijn auto. En halverwege de sessie vroeg Leclerc na binnenkomst in de pits wat er met zijn motor aan de hand was, nadat hij een vreemd geluid had gehoord.

Bij het ingaan van het tweede half uur ging Fernando Alonso aan de leiding in de tijdentabel met een 1.28.624, die hij had gereden op de harde band. Twintig minuten voor het einde ging Oscar Piastri op dezelfde compound twee tienden sneller door zijn McLaren naar 1.28.380 te sturen, waarna Lando Norris op P2 aansloot: hij ging 0.061 seconde langzamer dan zijn teamgenoot. Met nog een kwartier te gaan meldde Charles Leclerc zich op de eerste positie met een 1.28.104 op de medium band. Alonso ging daar vervolgens onder door op de geel gemarkeerde band 1.27.919 te rijden.

In de slotfase zouden diverse coureurs echter nog een snelle ronde op de soft oefenen. Verstappen was naar de vijftiende stek in de tijdenlijst gezakt toen hij op de soft 1.27.428 liet noteren, waarmee hij inclusief verkeer in de tweede sector ruim de snelste was. Sainz ging bij het uithangen van de vlag op drie tienden van de Nederlander naar de tweede plek, terwijl Leclerc op vier tienden van de WK-leider de derde tijd liet noteren. Alonso vond zichzelf hierdoor uiteindelijk op de vierde stek terug. Perez ging bijna zes tienden langzamer dan Verstappen en was vijfde. Yuki Tsunoda, Nico Hülkenberg, George Russell, Oscar Piastri en Lando Norris completeerden een zeer gemêleerde top-tien.

De kwalificatie voor de race op zondag begint om 19.00 uur Nederlandse tijd.

Video: Verstappen schiet van de baan en keert naast Hülkenberg terug

Uitslag vrije training Grand Prix van Qatar: