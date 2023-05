F1 Miami live: Volg de derde vrije training

Het tweede bezoek van de Formule 1 aan Miami werd vrijdag afgetrapt met de eerste twee vrije trainingen. Nadat de Mercedes-coureurs de eerste training nog hadden getopt, stelde Max Verstappen in de tweede oefensessie orde op zaken. Zijn 1.27.930 was bijna vier tienden van een seconde sneller dan de tijd van nummer twee Carlos Sainz. Sergio Perez moest intussen ook Charles Leclerc voor zich dulden, terwijl de Monegask het einde van VT2 niet haalde door een crash in bocht 7. De Mercedes-mannen kwamen in VT2 niet in het stuk voor. Lewis Hamilton moest het doen met P7, George Russell kwam niet verder dan de vijftiende tijd.

De teams hebben sinds die tweede training een hele nacht de tijd gehad om de vergaarde data te analyseren en dat om te zetten in een plan voor de zaterdag, de dag dat er gekwalificeerd wordt in Miami. Eerst staat echter nog de derde vrije training op het programma, wat voor de teams en coureurs het uitgelezen moment is om de doorgevoerde wijzigingen aan de tand te voelen en waar nodig nog verder te experimenteren. Op basis van de vrijdag is Verstappen de grote favoriet om ook in VT3 de snelste tijd te rijden, maar het wordt vooral interessant om te zien of teamgenoot Perez na zijn moeizame vrijdag een stap vooruit kan zetten.

Verder wordt ook de strijd om de posities achter Red Bull interessant. Ferrari maakte vrijdag een zeer solide indruk met de coureurs op posities twee en drie in de ranglijst. De Scuderia had nog wel wat werk te verzetten door de crash van Leclerc, maar zijn bolide is voor de start van VT3 hersteld. Kunnen Sainz en Leclerc zich in VT3 opnieuw tussen de Red Bulls nestelen, of moet het toch in de spiegel gaan kijken naar de Aston Martins? Of weet Mercedes de moeilijke tweede training van zich af te schudden en zich weer in het gevecht te melden?

Op deze vragen komt in de loop van de derde vrije training voor de GP van Miami een antwoord. De afsluitende oefensessie begint om 18.30 uur en is live te volgen via het onderstaande liveblog, waarmee we je via updates van onze F1-journalisten ter plaatse en video's van de belangrijkste momenten op de hoogte houden van alle ontwikkelingen.