F1 Live GP Australië: Volg de derde vrije training

De eerste vrije training in Australië verliep volledig droog en werd door Max Verstappen als snelste afgesloten. De regerend wereldkampioen wilde dolgraag zijn dominante vorm doorzetten in VT2, maar kreeg daar de kans niet voor. Hoewel de tweede oefensessie droog begon, kwamen na ongeveer een kleine twintig minuten de eerste druppels uit de lucht, wat uiteindelijk een bui werd. Voor de rest van het weekend wordt geen nattigheid voorspeld en dus lijkt de vergaarde data op intermediates voor de race niet veel waard, al was het wel de eerste natte sessie van het huidige F1-seizoen.

Fernando Alonso klokte aan het begin van de tweede sessie de rapste tijd in droge omstandigheden. Door de regen kwam uiteindelijk niemand meer bij zijn tijd in de buurt. De Spaanse coureur besloot de afsluitende vrijdagsessie als snelste, maar had een tragere tijd dan die Max Verstappen in VT1 klokte. Door de regen wordt de derde training nog belangrijker. Het is de laatste kans voor de rijders zich voor te bereiden op de kwalificatie, die in Australië ontzettend belangrijk is. Kan Alonso in VT3 op dezelfde voet verder, moet hij toch de regerend wereldkampioen voor zich dulden of komt Sergio Perez als een duveltje uit een doosje? En weten Mercedes en Ferrari toch nog een stap te maken in het droog?

Achter de drie topteams blijft het bijzonder spannend, al valt er door de regen geen pijl te trekken op de pikorde achter Red Bull, Mercedes en Ferrari. De Alpine van Esteban Ocon was in VT2 de snelste van het middenveld, Lando Norris zat hem op de hielen - al zat Perez daar nog tussen. De Haas van Nico Hülkenberg vonden we terug op P9, voor de auto van Pierre Gasly. Nyck de Vries besloot door een probleem niet te rijden in de regen. Hoewel hij Yuki Tsunoda in VT1 nog voorbleef, was dat in de tweede sessie niet het geval. De Nederlander is nieuw in Australië en zal de afsluitende training goed moeten benutten.

Er kunnen nog een hoop verschuivingen plaatsvinden in ieder geval. Wil jij niets missen van de actie in de derde training? Mis vanaf 03.00 uur niets met het liveblog van Motorsport.com.