F1 Canada live: Volg de tweede vrije training

Het Canadese Grand Prix-weekend werd om 19.30 uur Nederlandse tijd afgetrapt met de eerste vrije training. Na slechts een paar minuten zorgde een stilgevallen Pierre Gasly voor een rode vlag. Nadat de Alpine achter de muur was gerold, bleef code rood echter van kracht. De wedstrijdleiding was op een probleem met de beveiligingscamera's rondom de baan gestuit. Vanwege de veiligheid wilden de stewards deze problemen eerst oplossen. Omdat het een lokaal systeem betrof, duurde het allemaal langer dan verwacht. Uiteindelijk besloot de FIA de sessie niet meer te hervatten, maar om de verloren baantijd deels goed te maken, is besloten de tweede training met een half uur te verlengen.

Dit betekent dat VT2 om 22.30 uur in plaats van 23.00 uur Nederlandse tijd begint. De sessie wordt extra belangrijk, omdat een aantal formaties met nieuwe onderdelen naar Canada is afgereisd. Er is in principe 30 minuten minder om data te verzamelen en de auto zo goed mogelijk af te stellen voor het restant van het raceweekend. Er is alleen wel dreiging van regen, wat roet in het eten kan gooien. Met name Aston Martin en Williams hopen dat de nattigheid wegblijft, dit om de updates zo goed mogelijk aan de tand te voelen. Uiteraard hoopt ook Alpine dat het probleem in de auto van Gasly is opgelost. Zij hadden het geluk dat de auto ten tijde van de rode vlag naar de pitlane werd gebracht.

Het wegvallen van bijna de hele eerste vrije training, gaat wellicht betekenen dat we in VT2 vrijwel de hele tijd actie zien. Al in de eerste training was het dringen geblazen aan het einde van de pits. Mercedes stond tijdens de rode vlag klaar, maar kwam erachter dat er toch meer aan de hand was op de baan. Lewis Hamilton en George Russell moesten uiteindelijk worden teruggeduwd naar de pitbox.

