F1 Brazilië live: Volg de sprint shootout

Het Autodromo Jose Carlos Pace organiseert de zesde en laatste sprintrace van het Formule 1- seizoen 2023. Dit betekent dat de zaterdag wordt losgekoppeld van de Grand Prix en als een opzichzelfstaande dag mag worden gezien. De twintig F1-coureurs trappen af met de sprint shootout. Deze ingekorte kwalificatie bepaalt de startopstelling voor de sprintrace. Er is echter wel een belangrijk verschil met de normale kwalificatie. Zo moeten de heren in SQ1 en SQ2 verplicht mediums gebruiken en moet in SQ3 de zachtste band op de auto worden gezet. Daarnaast duren alle delen ook iets korter, respectievelijk twaalf, tien en acht minuten.

Max Verstappen sloot de vrijdag met een goed gevoel af. Hij veroverde pole-position voor de Grand Prix van zondag en richt zich ongetwijfeld op dezelfde startplek voor de sprintrace. Stuit de drievoudig wereldkampioen op tegenstand of wordt ook de sprint shootout een prooi voor de Nederlander? En wat doen de heren daarachter? Mercedes, McLaren, Aston Martin en Ferrari ogen allemaal bijzonder sterk in een enkele ronde. Hoewel de strijd voor de eerste plek in het kampioenschap gestreden is, ligt het daarachter nog open. De sprintrace wordt voor dus nog genoeg heren heel belangrijk.

De zaterdag is voor de mensen die teleurstellend waren in de F1-kwalificatie een goede dag om alsnog voor een goed resultaat te gaan en alvast te kijken hoe de race pace voor de afsluitende dag gaat zijn. Zo wil AlphaTauri na hun dubbele uitschakeling in Q1 ongetwijfeld terugslaan met een goede startplek voor de sprintrace. En ook de mannen van Alpine en Alexander Albon willen wel de top-tien in van de sprint shootout. De kans op punten in de sprintrace is overigens wel kleiner, aangezien alleen de top-acht deze toebedeeld krijgt.

Gaan we een verrassende polesitter krijgen voor de sprintrace of kunnen we op een herhaling van vrijdag rekenen? Mis niets van alle actie in de sprint shootout met updates ter plaatse en de laatste video's van Viaplay.