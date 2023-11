Norris houdt Verstappen van F1-sprintpole Brazilië, Ocon boos op Alonso na crash

Een dag na de reguliere kwalificatie voor de hoofdrace mochten coureurs alweer aan de bak. De Formule 1 denkt richting volgend jaar aan een ander tijdschema, met de sprintkwalificatie al op vrijdag, de sprintrace zelf aan het begin van de zaterdag en de reguliere kwalificatie aan het eind van de zaterdagmiddag. Voor de laatste sprint van 2023 is het format echter nog onveranderd en dus mochten coureurs zich opmaken voor de zogenaamde sprint shootout om de startplekken voor vanmiddag vast te stellen.

Het noodweer van vrijdag heeft zijn sporen nagelaten in Sao Paulo, maar voor aanvang van de zaterdagse actie was het circuit weer schoongeveegd zodat coureurs er in ieder geval weinig hinder van zouden ondervinden. Belangrijker is nog dat het ingestorte dak boven één van de tribune geen zwaargewonden heeft opgeleverd: de organisatie sprak nadien van zes lichtgewonden, waarvan er twee naar het ziekenhuis zijn gebracht.

SQ1: Ocon raakt Alonso en zorgt voor rode vlag met stevige crash

Voor de sprint shootout was het weer met een buitentemperatuur van 25 graden een stuk rustiger dan vrijdag en dus konden coureurs op mediums - verplicht in de eerste delen van de shootout - op pad voor deel één. Beide Red Bulls waren als eerste auto's op het asfalt te vinden, waarbij Max Verstappen 1.11.888 op de klok bracht als richttijd. Teamgenoot Sergio Perez gaf ruim twee tienden toe, al was het woord daarna natuurlijk aan Ferrari en Mercedes. Zo knabbelde Carlos Sainz een kleine tiende van Verstappens toptijd af en sloot Hamilton op een minieme achterstand van 0.074 seconde aan.

In de slotfase zou Lando Norris zich nog bij de eerste twee nestelen, al ging de blik toen vooral naar achteren. Zo stond teamgenoot Oscar Piastri op P14 in de gevarenzone en vond Yuki Tsunoda zichzelf zelfs aan de verkeerde kant van de streep terug. De Japanner wist het vege lijf nog te redden, maar was ook meteen de laatste coureur om dat te doen. Niet veel later werd de rode vlag gezwaaid na een moment in de derde bocht. Fernando Alonso zat aan de buitenkant om Esteban Ocon langszij te laten. Hij stuurde weliswaar naar links, al kende de Fransman in zijn Alpine zelf vooral een enorm moment van overstuur. Ocon verloor de auto bijna, schoot veel verder naar buiten dan normaal, raakte Alonso en crashte hard. "Een idioot, die Fernando!", liet de Fransman via de boordradio weten, al verloor hij in werkelijkheid zelf vooral de controle. Het voorval wordt na de sessie nog besproken door de stewards, net als veel deltatijdoverschrijdingen.

Het moment leverde in ieder geval een vroegtijdig einde aan het eerste gedeelte van de kwalificatie op. Het betekende dat naast Ocon ook Lance Stroll alvast klaar was in Sao Paulo. De Canadees mag de hoofdrace na de sensationele kwalificatie van vrijdag weliswaar als derde aanvangen, maar moet in de sprint vanaf P17 komen. Ook Zhou Guanyu, Alexander Albon en Logan Sargeant waren al rap uitgeschakeld, waarbij de Amerikaan zich beklaagde over een Haas die hem in de weg zou hebben gereden.

SQ2: Ricciardo verrast weer, AlphaTauri met beide auto's door

Na oponthoud omdat de bandenstapels gerepareerd moesten worden, mochten de overgebleven vijftien coureurs op pad, al zouden dat er in de praktijk slechts veertien blijken. Alonso had te veel schade overgehouden aan het moment met Ocon om nog deel te kunnen nemen en meldde zich derhalve alvast in het vierkantje voor pers. Voor Verstappen veranderde het allemaal niets aan zijn aanpak: hij ging opnieuw als eerste naar buiten voor een vliegende ronde. Het resulteerde ditmaal in 1.11.449 op nieuwe mediums, een tijd waar de concurrentie zich in de eerste runs op stuk zou bijten. De wereldkampioen zag Sainz ditmaal als tweede aansluiten en Perez ruim anderhalve tienden toegeven. Leclerc en Piastri wisten achten hen de top vijf te completeren.

In de tweede run versnelde Verstappen nog eens twee tienden, al was dat vooral een signaal dat de baan sneller steeds werd. Zo ging Norris niet veel later met de snelste tijd aan de haal, welgeteld 0.009 seconde rapper dan Perez. Verstappen besloot het tweede gedeelte uiteindelijk als derde man, voor de verrassend sterke Daniel Ricciardo. De goedlachse Aussie sneuvelde tijdens de reguliere kwalificatie al in Q1, maar leek een etmaal later zijn vorm van Mexico weer terug te hebben. Ook Tsunoda wist het derde gedeelte van de sprintkwalificatie overigens te halen, waardoor AlphaTauri met beide auto's present was. Haas moest mede daardoor genoegen nemen met de plekken elf en twaalf (op een minieme achterstand), net voor Pierre Gasly en Valtteri Bottas.

SQ3: Norris houdt Verstappen nipt van de sprintpole in Brazilië

In het beslissende gedeelte van de shootout - een sessie van slechts acht minuten - mochten coureurs eindelijk de softs voor de dag halen, voor zover ze nog nieuwe hadden na de spannende kwalificatie van gisteren. SQ3 komt in de praktijk vaak neer op één vliegende ronde en de sprintkwalificatie op Interlagos bleek bepaald geen uitzondering. Coureurs bleven de eerste helft van de sessie binnen, om vervolgens massaal voor hetzelfde stukje asfalt te vechten. Zo haalde Verstappen beide Ferrari's en beide AlphaTauri's in om achter de McLaren-mannen een mooi gat te kunnen creëren.

Piastri tekende met 1.11.189 voor een eerste richttijd, maar zag teammaat Norris met 1.10.622 een halve seconde sneller rondgaan. De jonge Brit had vrijdag naar eigen zeggen ook al de snelheid voor pole-position, maar zag toen dat de uitvoering van McLaren in Q3 niet goed was. Een etmaal later heeft hij echter zijn gram gehaald. Zo kwam Verstappen niet aan zijn tijd en was het grootste gevaar daarmee ook meteen geweken. De Nederlander kwam welgeteld 0.061 seconde tekort voor de sprintpole, maar staat later vandaag wel 'gewoon' op de eerste startrij. Zijn teamgenoot Perez wist zichzelf te verzekeren van een plekje op de tweede rij, net als George Russell op P4. Hamilton maakte de eerste vijf compleet, voor een lovenswaardig sterke Tsunoda op de zesde plek.

Volledige uitslag: Sprint shootout Formule 1 Grand Prix van Brazilië