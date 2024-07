Het Circuit de Spa-Francorchamps, gedrapeerd over de heuvels van de Belgische Ardennen, heeft een lange traditie in de Formule 1. De baan stond al in 1950 op de F1-kalender en hoewel het meerdere malen ter discussie stond (vanwege de onveiligheid of de moeilijke bereikbaarheid), is 'Spa’ nog altijd een vaste waarde. Dat komt niet in de laatste plaats omdat de F1-coureurs het altijd geweldig naar hun zin hebben op zevenduizend en vier meter lange asfaltlint.

De afgelopen drie jaar won Max Verstappen de Belgische GP, maar de Nederlander begint dit jaar met een achterstand vanwege een motorwissel en daaraan gekoppelde gridstraf.