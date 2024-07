Rapportcijfers Grand Prix van België 2024

Banden: M (10 laps) H (18 laps) M (16 laps)

Haalde Q3 met slechts twee setjes intermediates en zette vervolgens de rest van het veld op minimaal zes tienden achterstand. En daarna een indrukwekkende snelheid op de mediums met Norris in de achtervolging. Met name die tweede stint was vrij ongewoon op het fragielere rubber. Zat in de race lang klem in de DRS-trein en had last van oververhitte banden in de tweede sector voorkwamen dat hij verder naar voren kon komen. Baalde dat hij niet over twee sets harde banden beschikte.

Rapportcijfer Motorsport.com 8 Mijn cijfer - Lezersgemiddelde 7.64 (389 inzendingen)