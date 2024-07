Norris zet McLaren bovenaan, Max Verstappen derde in F1-training Spa

Nadat Max Verstappen in de eerste oefensessie zeer sterk uit de startblokken was gekomen, mochten de coureurs aan het eind van de vrijdagmiddag nogmaals aan de bak op het iconische circuit van Spa-Francorchamps. In de eerste training tekende Verstappen voor de snelste long run en creëerde hij een gat van een halve seconde tussen zichzelf en naaste belager Oscar Piastri. Esteban Ocon was toen nog de grootste pechvogel van het stel, aangezien hij door een waterlek helemaal geen rondetijd kon noteren. Het goede nieuws voor de Fransman was dat het aan het begin van de tweede training nog steeds droog was, waardoor hij en Alpine toen alsnog naar buiten konden om meters te maken en data te vergaren.

Verstappen voortvarend op mediums, ander plan Norris en Leclerc

Net als in de eerste training was Verstappen er weer als de kippen bij, en net als eerder op de vrijdag schoot hij uit de startblokken. Op mediums ging de regerend wereldkampioen meteen naar 1.43.456. Dat was slechts een tiende langzamer dan wat Verstappen in de ochtendsessie had laten zien op de zachtste compound die Pirelli dit weekend mee heeft genomen. Opvallend genoeg haalden McLaren en Ferrari in de eerste minuten meteen de softs tevoorschijn met Lando Norris en Charles Leclerc. Het is ongebruikelijk zo vroeg in een vrije training, al wisten Norris en Leclerc op die compound nog niet aan de tijd te komen die Verstappen op mediums had neergezet. Norris gaf in deze fase ruim een tiende toe op Verstappen, terwijl Leclerc op een halve seconde aansloot. Carlos Sainz, George Russell en Oscar Piastri kwamen nog tussenbeide, op de plekken drie, vier en vijf.

Niet veel later liet Verstappen zien dat er op hetzelfde setje mediums nog meer in het vat zat, aangezien hij in de RB20 - dit weekend weer uitgerust met de zogenaamde 'bazooka's' als onderdeel van het bodywork - versnelde tot 1.43.339. Norris wist er met een eerstvolgende poging op soft nog niet aan te komen, al had hij met enig verkeer te maken. Zo zat Sergio Pérez bijvoorbeeld aan de binnenkant bij het ingaan van Eau Rouge. "De McLaren-vloer raakt het asfalt nogal", duidde de Mexicaan terloops op het bottomen van de papaja bolide.

McLaren snelst in kwalificatiesimulatie, Pérez op achterstand

Na deze inleidende beschietingen was het wachten op meer coureurs die naar de softs zouden grijpen voor een snelle run over de befaamde omloop. Sainz gaf als eerstvolgende rijder gehoor aan deze oproep en wist de richttijd van Verstappen op mediums als eerste te pakken. In zijn Ferrari met een nieuwe low-downforce voor- en achtervleugel dook hij er drie tienden onderdoor. Die tijd bleef echter niet lang staan als benchmark, aangezien de winnaar uit Hongarije de lat nog aanmerkelijk hoger legde: Piastri wist het Ardennencircuit te ronden in 1.42.475, wat nog eens zes tienden rapper was dan wat Sainz had getoond.

Het woord was nadien weer aan Verstappen, die inmiddels ook rode sloffen onder zijn RB20 had gekregen. Zijn poging onderstreepte dat het relatief dicht bij elkaar zit vooraan, waarbij natuurlijk wel moet worden aangetekend dat de motorstanden op vrijdag een belangrijke variabele vormen. Verstappen noteerde een paarse middensector, maar gaf op de streep twee duizendsten toe op Piastri. McLaren heeft de zaakjes tegenwoordig op ieder type circuit goed voor elkaar en precies die conclusie zou Norris niet veel later nog meer kracht bijzetten. Halverwege de training kreeg hij een nieuw setje softs onder zijn McLaren-bolide en daar wist hij wel raad mee. Waar zijn voorgaande runs op de rode band nog niet zo indrukwekkend waren geweest, kwam daar met een 1.42.260 verandering in. Norris heeft daarmee alvast zijn visitekaartje afgegeven voor pole op zaterdag, hetgeen door de motorische gridstraf van Verstappen (tien plekken) sowieso een gevecht tussen beide McLarens lijkt te worden.

Nadien verschoof de focus van de teams traditiegetrouw naar de long runs, waardoor er aan de rangschikking vooraan niets meer veranderde. De half Belgische Norris heeft zodoende de vrijdagse baanactie op Spa-Francorchamps als snelste man afgesloten, voor teammaat Piastri en Verstappen op P3. Achter de WK-leider wist Ferrari de top-vijf te completeren met Leclerc voor zijn afzwaaiende teamgenoot Sainz. Russell heeft zich op een zesde stek de snelste Mercedes-coureur getoond, terwijl Sergio Pérez in een weekend met opnieuw veel druk op de ketel vooralsnog genoegen heeft moeten nemen met P9. De Mexicaan moest daarmee onder meer Alpine-coureur Esteban Ocon en de vertrekkende Haas-piloot Kevin Magnussen voor zich dulden, terwijl hij een volle seconde toegaf op teamgenoot Verstappen. Hamilton maakte achter Pérez de eerste tien compleet.

Het F1-weekend in Spa wordt zaterdag om 12.30 uur vervolgd met de derde vrije training.

