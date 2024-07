Verschoor in top-acht in F2-kwalificatie Spa, Aron pakt pole

De eerste serie runs in de dertig minuten durende Formule 2-kwalificatie op het circuit van Spa-Francorchamps duurde niet lang. Na een handvol minuten viel Victor Martins stil en veroorzaakte daarmee de rode vlag. Na een korte onderbreking ging de strijd verder. Isack Hadjar klokte in de eerste runs de snelste tijd met een 1.57.803. Paul Aron en Gabriel Bortoleto volgden - net als de stand in het kampioenschap - als tweede en derde.

Alles draaide echter om de laatste runs. Wederom was het de top-drie uit het kampioenschap die de dienst uitmaakte, maar nu in iets andere volgorde. Aron vloog naar een indrukwekkende 1.56.959 en pakte daarmee de voorlopige pole-position. Bortoleto sloot aan als tweede, Hadjar zakte ondanks een verbetering naar de derde stek. Aron schatte de duur van een cooldownronde vervolgens verkeerd in en kwam net na het vallen van de vlag over de streep, waardoor hij moest afwachten of zijn tijd zou blijven staan. Dat was gelukkig voor hem het geval: Hadjar en Bortoletto kwamen niet tot een verbetering en bleven op de tweede en derde stek staan.

Achter de top-drie pakte Jak Crawford de vierde tijd, gevolgd door Andrea Kimi Antonelli. Zane Maloney en Franco Colapinto volgden, Richard Verschoor klokte een prima achtste tijd. Daarmee start de Nederlander in de sprintrace op de derde plaats. Dennis Hauger en Zak O’Sullivan beginnen dan op de eerste rij, met de Brit op pole-position.

Voor Hadjar en Antonelli krijgt de kwalificatie mogelijk nog wel een staartje vanwege het hinderen van een collega bovenop Raidillon. De incidenten worden na de sessie verder beoordeeld.

Uitslag F2-kwalificatie Spa-Francorchamps