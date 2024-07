Famin bevestigt vertrek als teambaas van Alpine F1

Het Alpine F1 Team ondergaat een grondige renovatie. Vanwege uitblijvende resultaten is er met de bezem door het personeelsbestand gegaan. Diverse topposities zijn opnieuw ingevuld, terwijl ook de toekomst van het eigen motorprogramma tegen het licht wordt gehouden. Al deze wijzigingen vinden grotendeels op aanraden van de nieuw aangestelde adviseur Flavio Briatore plaats.

Bruno Famin is de volgende die het Franse fabrieksteam gaat verlaten. Hij stapte een jaar geleden in toen teambaas Otmar Szafnauer aan de kant werd geschoven. Hij nam de honneurs geruime tijd waar, maar Alpine heeft nu een nieuwe teambaas gevonden. De verwachting is dat Oliver Oakes na de zomerstop aan het roer staat van de formatie. Famin bevestigt op Spa zijn naderende vertrek. “Het afgelopen jaar heb ik een dubbelrol vertolkt: als vicepresident motorsport waarin ik alle projecten van Endurance, Dakar en Formule E overzie, met daarnaast de rol van managing director van het Alpine F1 Team. Het is veel nuttiger voor het bedrijf als ik me concentreer op mijn activiteiten in Viry. Dat zijn dus alle andere autosportactiviteiten.” Hij benadrukt dat hij geen problemen heeft met de nieuwe adviseur Briatore: “Hij loopt hier nu al even rond. Ik heb geen problemen met hem. Iedereen kent hem. Hij heeft zijn eigen manier van werken, zijn eigen doelen. Daar heb ik geen moeite mee. Ik denk dat het duidelijker is als ik mijn rol als teambaas neerleg en me vanaf 1 september volledig focus op Viry-Chatillon.”

Kort daarna bracht het team een statement naar buiten: “BWT Alpine F1 Team kan bevestigen dat Bruno Famin per eind augustus afstand doet van zijn huidige rol als teambaas van de F1-divisie. Bruno blijft aan het roer staan van alle andere autosportactiviteiten van de Renault Group in Viry-Chatillon. Een nieuwe teambaas wordt op termijn aangekondigd.”