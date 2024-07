Tsunoda begint F1-race Spa achteraan na gridstraf

Het belooft een pittige zondagmiddag te worden voor Yuki Tsunoda. De RB F1-coureur moet de race op Spa-Francorchamps vanuit de achterhoede aanvangen. Zijn team heeft hem een gloednieuwe power unit gegeven. Motorsport.com heeft vernomen dat de Japanner - die met nagenoeg alle componenten al op de limiet zat - een verse Honda gemonteerd heeft gekregen. Het team heeft ervoor gekozen deze nieuwe versie in Spa te plaatsen, aangezien het in de Belgische Ardennen doorgaans eenvoudig is om in te halen.

Red Bull-collega Max Verstappen ontvangt dit weekend eveneens een gridstraf voor het monteren van een nieuwe verbrandingsmotor. De Nederlander verloor een gloednieuw component door een probleem met de elektrische systemen in de tweede vrije training in Canada. De Nederlander wordt tien plaatsen teruggezet aangezien hij enkel zijn ICE vervangt. Tsunoda vervangt alle componenten en zal daardoor teruggezet worden tot de laatste plaats.

Daniel Ricciardo in de tweede RB zit op hetzelfde aantal gebruikte componenten als Tsunoda en heeft daarmee ook een gridstraf boven zijn hoofd hangen. De Australiër kiest er echter niet voor om die op Spa te incasseren. “Yuki begint hier achteraan, met een vijfde power unit van het seizoen”, bevestigt RB racing director Alan Permane. “Met Ricciardo wachten we zeker nog even, en kijken we aan wat er in de komende races gebeurt.”