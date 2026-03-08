F1 Australië live: Volg de race met livetiming
Volg hier de F1 Grand Prix van Australië 2026 met live updates van onze F1-journalisten ter plaatse.
Op zaterdag gaf Mercedes zijn visitekaartje af aan de concurrentie door de eerste startrij voor de Grand Prix van Australië op te eisen - en dat met een flinke marge. George Russell mag van pole-position starten, voor Andrea Kimi Antonelli en Isack Hadjar. Max Verstappen moet vanuit de achterhoede komen na een mislukte kwalificatie: hij crashte in zijn eerste ronde in Q1.
Wie gaat er vandaag met de eerste zege vandoor in dit nieuwe F1-tijdperk? Om 05.00 uur Nederlandse tijd gaat de Grand Prix van Australië van start. De race duurt 58 ronden of maximaal twee uur. Via het liveblog van Motorsport.com houden we je op de hoogte van de baanactie en kun je de tussenstand bijhouden via onze livetiming.
En zo zit de eerste Grand Prix van het Formule 1-seizoen 2026 erop. Mercedes weet dat het de zaken op orde heeft, de concurrentie zal zich achter de oren krabben na vandaag. Het is wachten op het oordeel van de coureurs over de auto's en hoe het is om met deze te racen. Die reacties lees je uiteraard terug op onze website.
Over een week is het al tijd voor de Grand Prix van China, wat meteen het eerste sprintweekend van het seizoen is. Wij zijn er dan weer bij met onze liveblogs vanaf vrijdag. Voor nu een fijne zondag gewenst en graag tot de volgende!
Verslag F1 Grand Prix van Australië
Mercedes opent F1-seizoen 2026 met één-twee, Max Verstappen zesde
George Russell heeft de eerste race van het nieuwe F1-tijdperk gewonnen. Andrea Kimi Antonelli en Charles Leclerc maakten het podium in de Grand Prix van Australië compleet. Max Verstappen knokte zich vanaf P20 naar de zesde plaats.
"Ik voel me geweldig. Ik had enkele spannende duels met Charles. Ik wil het team bedanken, we konden niet op een betere manier van start gaan", aldus racewinnaar Russell.
Norris eindigt de race op 51 seconden achterstand van Russell, Verstappen maar liefst 54 seconden. Dat is dan dus ook dankzij de tweestopper waar de top-vier maar één pitstop maakte. Als we daar dus 21 seconden van afhalen, zouden beide coureurs alsnog op ruim een halve minuut achterstand zijn geëindigd - genoeg huiswerk dus voor McLaren en Red Bull.
De eretitel Driver of the Day gaat naar Max Verstappen, die vandaag van P20 naar P6 is gereden.
Na 58 ronden is het George Russell die van pole naar de zege gaat in de Grand Prix van Australië! Antonelli gaat mee als nummer twee op een ijzersterke dag van Mercedes. Leclerc eindigt op P3, vlak voor Hamilton. Norris vijfde, voor Verstappen,Bearman, Lindblad, Bortoleto en Gasly.
Verstappen laat die strijd om P5 gaan, hij zit te ver achter Norris.
Russell is begonnen aan de laatste ronde van de race, op weg naar een sterke zege ook al oogt Antonelli de laatste ronden een stuk sterker.
Hamilton zit nu heel dicht achter teamgenoot Leclerc, maar zo laat in de race lijkt het onverstandig om om positie gaan strijden.
Nog twee ronden te gaan in Australië, Russell aan kop voor Antonelli, Leclerc, Hamilton, Norris en Verstappen.
Verstappen is buiten de overtake gevallen en dus wordt het nu wel een lastig verhaal om Norris aan te vallen voor de vijfde plaats. Wellicht dat hij nu zijn batterij zoveel mogelijk gaat sparen voor een laatste aanval?
De laatste zes ronden tikken weg in Melbourne, Russell lijkt hier op weg naar de zege maar er kan nog van alles gebeuren. Leclerc en Hamilton kunnen in ieder geval niet de Mercedessen naderen.
Verstappen nadert de McLaren van Norris richting bocht 11, maar het is niet genoeg en zo moet hij nog altijd naar die achtervleugel kijken.
Aston Martin heeft intussen Stroll weer de baan opgestuurd met 15 ronden achterstand, waarschijnlijk om dezelfde reden als Alonso eerder deze race: aanpassingen aan de auto en enkele ronden rijden om data te verzamelen.
Verstappen heeft de overtake tot zijn beschikking, hij kan dus meer energie opslaan per ronde en ook iets meer inzetten. Gaat dit hem helpen aan de inhaalactie voor de vijfde plaats?
Hamilton rijdt nu naar Leclerc toe, dat gat bedraagt nog maar 3,5 seconden.
Antonelli is langzaamaan aan het inlopen op teamgenoot Russell, maar die had net ook wat last van verkeer in de vorm van de kibbelende Ocon en Gasly, die in strijd zijn om de tiende plaats en dus het laatste punt.
Verstappen was afgelopen ronde vier tienden sneller dan Norris, het schommelt nu een beetje rond de seconde achterstand.
Verstappen zit nu nog maar iets meer dan een seconde achter Norris, nog even en hij kan de overtake gebruiken.
Verstappen meteen met de snelste raceronde op die nieuwe harde banden: 1.22.091. Hij was een volle seconde sneller dan Norris in de afgelopen ronde.
Vooraan heeft Russell de touwtjes stevig in handen. Antonelli blijft op zo'n seconden achterstand rijden, Leclerc en Hamilton lopen in de langere run iets in, maar het zijn bij lange na niet genoeg stappen om de Mercedessen te bedreigen.
En Verstappen zakt daarmee terug tot de zesde plaats, maar wel op slechts 3 seconden achterstand van Norris en daar leek hij ook deels op te reageren.
En daar is een tweede pitstop voor Verstappen vanaf de vijfde plaats. Hij laat de mediums achter en gaat door op de harde banden.
Bearman vlak achter Lindblad... en er voorbij, dus P7 voor de Haas-coureur.