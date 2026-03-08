F1 Australië live: Volg de race met livetiming

Op zaterdag gaf Mercedes zijn visitekaartje af aan de concurrentie door de eerste startrij voor de Grand Prix van Australië op te eisen - en dat met een flinke marge. George Russell mag van pole-position starten, voor Andrea Kimi Antonelli en Isack Hadjar. Max Verstappen moet vanuit de achterhoede komen na een mislukte kwalificatie: hij crashte in zijn eerste ronde in Q1.

Wie gaat er vandaag met de eerste zege vandoor in dit nieuwe F1-tijdperk? Om 05.00 uur Nederlandse tijd gaat de Grand Prix van Australië van start. De race duurt 58 ronden of maximaal twee uur. Via het liveblog van Motorsport.com houden we je op de hoogte van de baanactie en kun je de tussenstand bijhouden via onze livetiming.