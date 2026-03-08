Overslaan naar hoofdinhoud

Raceverslag
Formule 1 GP van Australië

Mercedes start nieuw F1-tijdperk met één-twee, Max Verstappen P6

George Russell heeft de eerste race van het nieuwe F1-tijdperk gewonnen. Andrea Kimi Antonelli en Charles Leclerc maakten het podium in de Grand Prix van Australië compleet. Max Verstappen knokte zich vanaf P20 naar de zesde plaats.

Erwin Jaeggi
Erwin Jaeggi
Bewerkt:
George Russell, Mercedes

Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

De Grand Prix van Australië vormde het eerste echte meetmoment voor de nieuwe generatie Formule 1-auto's van 2026. Met actieve aerodynamica, een vrijwel gelijke verdeling tussen elektrische energie en verbrandingskracht en een nog groter belang van energiebeheer moesten coureurs en teams in Melbourne nieuwe manieren vinden om het maximale uit hun pakket te halen. De seizoensopener in Albert Park gaf daarmee niet alleen een eerste beeld van de onderlinge krachtsverhoudingen in het nieuwe seizoen, maar ook een indruk van hoe de ingrijpend gewijzigde Formule 1-reglementen op de baan uitpakken.

De start zou meteen een interessant moment worden, omdat de procedure tijdens het voorseizoen moest worden aangepast: met de nieuwe motoren kost het meer tijd om voldoende turbodruk op te bouwen voor de start. Nadat de laatste auto heeft plaatsgenomen op de grid, vindt in 2026 eerst een zogenoemde pre-start plaats, waarbij de lichtpanelen vijf seconden blauw knipperen alvorens de normale startprocedure in gang wordt gezet.

Het waren de Ferrari's die het beste wegkwamen bij het doven van de rode lampen. Charles Leclerc nam bij de eerste bocht de leiding over van polesitter George Russell, terwijl Lewis Hamilton van de zevende plek op de grid naar de derde positie oprukte. Andrea Kimi Antonelli had grote moeite om zijn Mercedes op snelheid te brengen en viel terug van de tweede naar de zevende plaats. Oscar Piastri maakte dit alles niet mee. De Australiër, die zich als vijfde had gekwalificeerd voor zijn thuisrace, was tijdens de laps-to-grid gecrasht, tot afgrijzen van de vele Australische fans op de tribunes. Ook Nico Hülkenberg moest verstek laten gaan bij de start vanwege een technisch probleem met zijn Audi.

De start van de Australische Grand Prix, de eerste F1-race van 2026.

De start van de Australische Grand Prix, de eerste F1-race van 2026.

Foto door: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Tijdens de openingsfase van de race was er een vermakelijk duel tussen Leclerc en Russell om de leiding. De koppositie wisselde meerdere keren van eigenaar, totdat de Brit zich in de negende ronde bij een nieuwe inhaalpoging fors verremde bij de eerste bocht. Twee ronden later parkeerde Isack Hadjar zijn Red Bull met veel rook langs de kant van de baan, waarna een virtuele safety car werd ingesteld. Die werd door een groot aantal coureurs aangegrepen voor een pitstop, onder wie Russell en Antonelli. Ferrari liet Leclerc en Hamilton opvallend genoeg op de baan. "Op zijn minst één van ons had moeten stoppen", klonk het bij Hamilton, die door de pitstop van Russell opschoof naar de tweede plek.

Leclerc en Hamilton moesten hopen op een nieuwe neutralisatie. Valtteri Bottas veroorzaakte er enkele ronden later één door zijn auto met een probleem naast het circuit te zetten. Hij deed dit echter vlak bij de ingang van de pits, waardoor de pitstraat gesloten moest worden om de Cadillac te bergen. Kort voor de helft van de race moest Leclerc zijn pitstop voor harde banden daardoor onder groen maken. Hamilton erfde de leiding en ging nog wat langer door op de medium band waarop hij was gestart. Nadat Russell de Ferrari voorbij was gegaan voor de leiding, dook de zevenvoudig wereldkampioen precies halverwege de wedstrijd in Albert Park de pits binnen.

Valtteri Bottas parkeerde zijn Cadillac bij de ingang van de pitstraat op het gras.

Valtteri Bottas parkeerde zijn Cadillac bij de ingang van de pitstraat op het gras.

Foto door: Peter Fox / Getty Images

Mercedes had de touwtjes vervolgens strak in handen met Russell en Antonelli op de eerste en tweede plaats. Leclerc en Hamilton volgden met een aardige marge op de derde en vierde plek. Lando Norris lag vijfde en Max Verstappen was vanaf de twintigste plek op de grid inmiddels opgeklommen naar de zesde plaats. De vraag was of er nog een tweede pitstop gemaakt moest worden, maar een rondje boordradio's wees al snel uit dat het halen van de finish met een eenstopper een lastige opgave zou worden.

Verstappen maakte zich net op voor een gevecht met Norris, toen de regerend wereldkampioen als eerste uit de top-tien naar de pits dook. De McLaren-coureur keerde als achtste terug op de baan, maar wist daarna Oliver Bearman en Arvid Lindblad te passeren. Een pitstop van Verstappen – die op de harde band was gestart en na een stint op de medium weer teruggreep naar de harde band – bracht Norris vervolgens terug op de vijfde plaats. Verstappen lag na zijn tweede bezoek aan de pits weer zesde, maar had maar een kleine achterstand op Norris.

Met nog ongeveer tien ronden te gaan werd duidelijk dat Mercedes voor een eenstopstrategie ging. Russell controleerde de race tot het einde, waarmee de eerste Grand Prix onder de nieuwe F1-reglementen een overwinning opleverde voor Mercedes. Antonelli maakte er een één-twee van voor de Duitse fabrieksformatie. Leclerc finishte als derde, terwijl Hamilton genoegen moest nemen met de vierde plek. Norris slaagde erin om Verstappen voor te blijven in de strijd om de vijfde plaats.

Max Verstappen zat in de slotfase van de race achter Lando Norris aan.

Max Verstappen zat in de slotfase van de race achter Lando Norris aan.

Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Bearman en Lindblad leverden een vermakelijk duel, dat de Haas-coureur uiteindelijk in zijn voordeel wist te beslissen. Gabriel Bortoleto scoorde punten bij het Formule 1-debuut van Audi door negende te worden. Alpine-coureur Pierre Gasly pakte in Melbourne het laatste punt door Esteban Ocon voor te blijven. Tegen de verwachtingen in haalde ook een Aston Martin de finish: Lance Stroll eindigde op vijftien ronden van de winnaar als zeventiende, maar werd vanwege zijn grote achterstand niet geklasseerd.

Het Formule 1-seizoen gaat volgende week verder met de Grand Prix van China op het Shanghai International Circuit.

Uitslag F1 GP van Australië

RACE

Alle statistieken
 
Pos Coureur # Ronden Tijd Interval Km/u Pitstraat Punten Uitgevallen Chassis Motor
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 58

-

     1 25   Mercedes Mercedes
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 58

+2.974

2.974

 2.974   1 18   Mercedes Mercedes
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 58

+15.519

15.519

 12.545   1 15   Ferrari Ferrari
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 58

+16.144

16.144

 0.625   1 12   Ferrari Ferrari
5 United Kingdom L. Norris McLaren 1 58

+51.741

51.741

 35.597   2 10   McLaren Mercedes
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 58

+54.617

54.617

 2.876   2 8   Red Bull Red Bull
7 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 57

1 lap

     1 6   Haas Ferrari
8 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 57

1 lap

     1 4   RB Red Bull
9 Brazil G. Bortoleto Audi 5 57

1 lap

     2 2   Audi Audi
10 France P. Gasly Alpine 10 57

1 lap

     1 1   Alpine Mercedes
Volledige uitslag

